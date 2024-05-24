Американцы назвали лучший подержанный внедорожник до 2,5 млн. рублей: он супернадёжный

Покупка подержанного внедорожника сложна не только тем, что за вменяемые деньги непросто найти подходящий вариант, но и выбором самой модели. Журналисты американского портала «Motorbiscuit» назвали автомобиль, который способен удивить как своей ценой, так и невероятной надежностью.

По словам авторов этого издания, лучшим вариантом в сегменте внедорожников на вторичном рынке по цене в 25 тысяч долларов (до 2,5 миллиона рублей) является Toyota 4Runner. Под это звание подходят все машины с 2010 года выпуска.

Именно в 2010-м Toyota выпустила пятое поколение 4Runner, которое просуществовало на конвейере вплоть до 2024 года. И за этот долгий срок зарекомендовало себя как один из лучших автомобилей на рынке, в том числе благодаря своей невероятной безотказности.

Журнал «J.D.Power» присвоил Toyota 4Runner от 2010 до 2016 годов выпуска оценку надежности в 83 балла из 100, что является отличным показателем.

Но это еще не всё. По статистике при регулярном уходе и надлежащем обслуживании такие машины способны проезжать более 500 тысяч километров, а некоторые экземпляры своим примером доказали, что могут увеличить эту цифру в несколько раз.

На российском рынке предложений Toyota 4Runner 5 поколения сейчас не так много, как хотелось бы. И большая часть машин, как ни странно, завезена именно с основного рынка сбыта для этой модели – Северной Америки.

Цены на автомобили в зависимости от состояния начинаются от 2,3 миллиона рублей.