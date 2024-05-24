Раскрыт реальный расход топлива популярных машин: некоторые автопроизводители откровенно врут своим клиентам

Как известно, многие автопроизводители стремятся к тому, чтобы указывать в паспортных характеристиках машин как можно более низкий расход топлива. Маркетологи уверены, что это помогает им в продажах, а значит и увеличении заработка. Но иногда дело доходит до того, что компании попросту обманывают своих клиентов, а в реальных условиях заявленный ими расход горючего абсолютно недостижим.

Австралийская автомобильная ассоциация провела тесты большинства популярных на местном рынке автомобилей на 93-километровой петле, в которых сопоставлялся паспортный расход топлива и затраты топлива в реальных условиях эксплуатации. Результаты оказались любопытными.

В пресс-релизе, выпущенном организацией, говорится, что только 3 автомобиля из 21 смогли соответствовать заявленным показателям по расходу горючего.

Так, к примеру, модели Subaru Crosstrek и Subaru Outback, а также Toyota Corolla, Mazda 3, Mazda BT-50, Kia Seltos и Hyundai Venue превысили заявленные автопроизводителями показатели потребления топлива на 1-5%, что соответствует прибавке примерно в 0,5-литра на 100 километров в каждом из случаев.

Вместе с тем, Skoda Kamiq, Mazda CX-5 и CX-3, а также гибридная Toyota Camry, Mini Cooper, Mercedes-Benz C-Class и Suzuki Swift в реальных испытаниях продемонстрировали показатели расхода топлива, превышающие заводские, на 6 процентов и выше. А в случае с последним хэтчбеком разница составила целый 31 процент!

Впрочем, в испытании выявились и те модели, которым удалось оказаться более экономичными, чем заявляют их производители. Ford Everest превзошел заявленные в паспортных характеристиках цифры на 1 процент, Kia Cerato на 10 процентов, а Volkswagen Tiguan и вовсе на 13 процентов.