Каждая из трех проданных машин в мире – китайская. Но Toyota всё ещё в лидерах

Каждый третий автомобиль, проданный на мировом рынке в марте прошлого года, был китайским. С таким заявлением выступил генеральный секретарь китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) Цуй Дуншу.
Чиновник опубликовал статью в своем профиле соцсети «WeChat», в которой раскрыл долю продаж «поднебесных» машин на планете и рост этого показателя от года к году. Согласно этой статистике, самый значительный скачок в объемах реализации китайских машин в мире произошел в 2009 году, когда доля таких машин выросла с 13,7 процента до 20,8%.
Доля продаж китайских машин в мировом объеме (2008-2023 год)
2008: 13,7 процента;
2009: 20,8 процентов;
2010: 24,1 процента;
2011: 23,7 процента;
2012: 23,5 процента;
2013: 25,7 процента;
2014: 26,7 процента;
2015: 27,4 процента;
2016: 29,9 процента;
2017: 29.8 процентов;
2018: 28,6 процента;
2019: 29 процентов;
2020: 32 процента;
2021: 32 процента;
2022: 33 процента;
2023: 34 процента.
Другие статистические сведения о продажах, раскрытые Цуй Дуншу включают данные о регистрации автомобилей по всему миру по брендам/группам. В этой подборке уверенно лидирует Toyota с 10,6% от общего объема за первые 3 месяца 2024 года. За ней следуют Volkswagen (9,5%) и Hyundai (7,4%).
Доля продаж машин в мире по брендам/группам (январь-март 2024)
1 место – Toyota (10,6%);
2 место – Volkswagen (9,5%);
3 место – Hyundai (7,4%);
4 место – Stellantis (6,9%);
5 место – Renault-Nissan-Mitsubishi (6,5%);
6 место – General Motors (5,4%);
7 место – Honda (4,7%);
8 место – Ford (4,7%);
9 место – Suzuki (4%);
10 место – Geely (3,5%);
11 место – BYD (3,2%);
12 место – Chery (3%);
13 место – Mercedes-Benz (2,9%);
14 место – BMW (2,7%);
15 место – Changan (2,6%);
16 место – Tesla (2,2%);
17 место – Great Wall Motor (1,8%);
18 место – SAIC (1,7%);
19 место – Mazda (1,4%);
20 место – Subaru (1,1%).
Что касается результатов китайских автопроизводителей, то в этом же квартальном рейтинге (с января по март 2024 года) выделяется десятое место компании Geely с долей в 3,5%, опередившей BYD и Chery (3,2 и 3% соответственно).