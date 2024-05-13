Каждая из трех проданных машин в мире – китайская. Но Toyota всё ещё в лидерах

Каждый третий автомобиль, проданный на мировом рынке в марте прошлого года, был китайским. С таким заявлением выступил генеральный секретарь китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) Цуй Дуншу.

Чиновник опубликовал статью в своем профиле соцсети «WeChat», в которой раскрыл долю продаж «поднебесных» машин на планете и рост этого показателя от года к году. Согласно этой статистике, самый значительный скачок в объемах реализации китайских машин в мире произошел в 2009 году, когда доля таких машин выросла с 13,7 процента до 20,8%.

Доля продаж китайских машин в мировом объеме (2008-2023 год)

2008: 13,7 процента;

2009: 20,8 процентов;

2010: 24,1 процента;

2011: 23,7 процента;

2012: 23,5 процента;

2013: 25,7 процента;

2014: 26,7 процента;

2015: 27,4 процента;

2016: 29,9 процента;

2017: 29.8 процентов;

2018: 28,6 процента;

2019: 29 процентов;

2020: 32 процента;

2021: 32 процента;

2022: 33 процента;

2023: 34 процента.

Другие статистические сведения о продажах, раскрытые Цуй Дуншу включают данные о регистрации автомобилей по всему миру по брендам/группам. В этой подборке уверенно лидирует Toyota с 10,6% от общего объема за первые 3 месяца 2024 года. За ней следуют Volkswagen (9,5%) и Hyundai (7,4%).

Доля продаж машин в мире по брендам/группам (январь-март 2024)

1 место – Toyota (10,6%);

2 место – Volkswagen (9,5%);

3 место – Hyundai (7,4%);

4 место – Stellantis (6,9%);

5 место – Renault-Nissan-Mitsubishi (6,5%);

6 место – General Motors (5,4%);

7 место – Honda (4,7%);

8 место – Ford (4,7%);

9 место – Suzuki (4%);

10 место – Geely (3,5%);

11 место – BYD (3,2%);

12 место – Chery (3%);

13 место – Mercedes-Benz (2,9%);

14 место – BMW (2,7%);

15 место – Changan (2,6%);

16 место – Tesla (2,2%);

17 место – Great Wall Motor (1,8%);

18 место – SAIC (1,7%);

19 место – Mazda (1,4%);

20 место – Subaru (1,1%).

Что касается результатов китайских автопроизводителей, то в этом же квартальном рейтинге (с января по март 2024 года) выделяется десятое место компании Geely с долей в 3,5%, опередившей BYD и Chery (3,2 и 3% соответственно).