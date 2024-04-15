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Audi, Honda, Volvo и Saab вошли в список автопроизводителей, которые никогда не делали плохие машины 

Так считают читатели одного популярного американского автомобильного онлайн-журнала

Текст: Алексей Шмидт
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Существует множество автомобильных компаний, которые выпускают немало разного рода машин. В таком количестве моделей всегда существует соблазн схалтурить и подготовить плохой продукт. 

Журнал «Jalopnik» опросил своих читателей на тему того, какие автомобильные компании по их мнению никогда не делали плохие машины. 

В итоговый ТОП вошли автопроизводители, специализирующиеся на спорт и гиперкарах (McLaren, Koenigsegg, TVR, Jaguar, Lotus, Shelby) ретро-моделях (Austin Healey и Duesenberg) и даже Apple, которая еще недавно позиционировала себя как автомобильная компания, но так и не выпустила ни одну машину, а значит никто не узнает хороша она или плоха.

Что касается массовых брендов, то в ТОП-13 также оказались:

Audi

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«Она построила несколько скучных машин, но даже они все равно были хороши», – написал читатель «Jalopnik» с ником «pontiacattack».

Honda

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«Я ненавижу это повторять, но разве Honda когда-нибудь делала плохие машины? Разумеется, она выпускает много ничем не примечательных, супернадежных автомобилей и время от времени создает веселые модели вроде S2000, NSX и другие. Но я не могу вспомнить ни одной плохой машины от Honda», – заявил комментатор «fivelits1».

Volvo и Saab

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«Я голосую за Volvo и Saab. Они обе всегда выпускали автомобили, которые были намного впереди мейнстрима. И насколько я знаю, среди них ни разу не оказалось неудачной модели, которая подвела бы их преданных фанатов. От Sonett до 99, а затем к 9-5 и до всех крутых Volvo», – поделился мнением пользователь с ником «floridaman2020». 

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