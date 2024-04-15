Audi, Honda, Volvo и Saab вошли в список автопроизводителей, которые никогда не делали плохие машины 

Существует множество автомобильных компаний, которые выпускают немало разного рода машин. В таком количестве моделей всегда существует соблазн схалтурить и подготовить плохой продукт.
Журнал «Jalopnik» опросил своих читателей на тему того, какие автомобильные компании по их мнению никогда не делали плохие машины.
В итоговый ТОП вошли автопроизводители, специализирующиеся на спорт и гиперкарах (McLaren, Koenigsegg, TVR, Jaguar, Lotus, Shelby) ретро-моделях (Austin Healey и Duesenberg) и даже Apple, которая еще недавно позиционировала себя как автомобильная компания, но так и не выпустила ни одну машину, а значит никто не узнает хороша она или плоха.