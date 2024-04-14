9 вещей, которые обязательно нужно проверить, покупая подержанную Toyota Camry

Седан Toyota Camry остается одним из самых желанных автомобилей как на российском рынке, так и за его пределами. Покупатели ценят эту модель за ее невероятную надежность, а также вместительный салон и приятные ходовые качества.

Но, как и любой другой машине, «Камри» свойственны собственные проблемы, которые могут проявляться на подержанных экземплярах. Эксперты американского журнала «Hot Cars» назвали девять вещей, которые обязательно стоит проверить, если Camry покупается в виде подержанного автомобиля.

9) Ослабленные колесные гайки

Затронутые годы выпуска: 2023

В прошлом году седан попал под сервисную кампанию, согласно которой у некоторых машин отваливались колеса. Проблема заключалась в ослабленных гайках, соединяющих колесные диски со ступицей.

8) Вибрации АКПП

Затронутые годы выпуска: 1991-2017

Некоторые владельцы Camry жаловались на то, что при ускорении автоматическая коробка передач седана начинает сильно вибрировать. Неисправность затрагивала менее тысячи выпущенных машин и лечилась обновлением программного обеспечения трансмиссии.

7) Проблемы с трансмиссиями на больших пробегах

Затронутые годы выпуска: 1991-2013

По мере увеличения пробега в Camry, как и в любом другом автомобиле, растет вероятность износа коробок передач. При покупке машин с большим километражам проверка трансмиссии – обязательная процедура, которая позволит сэкономить в будущем.

6) Дефектные нижние шаровые опоры

Затронутые годы выпуска: 2003, 2005 и 2014

В 2014 году около 170 тысяч Camry были отозваны из-за проблем с нижними шаровыми опорами. Тогда сообщалось, что они могут развалиться из-за утечки смазочной жидкости. Неисправность сопровождалась неприятным стуком и лязгом в поворотах.

5) Не работающие подушки безопасности

Затронутые годы выпуска: 2016, 2020, 2021 и 2022

В 2016-м больше 40 тысяч Camry отзывали из-за отказа передних подушек безопасности, которые не раскрывались в случае аварии. Это было связано с проблемой калибровки весов с определением типа пассажира, находящегося на передних креслах.

4) Утечки топлива

Затронутые годы выпуска: 2014

Некоторые экземпляры Camry 2014 года выпуска были подвержены утечкам топлива, которые потенциально могли привести к пожарам. Причиной был плохой сварной шов в моторном отсеке. Впрочем, ни одного случая возгорания Camry из-за этого дефекта с тех пор так и не выявили.

3) Утечки хладагента кондиционера

Затронутые годы выпуска: 2011, 2012, 2014

Наиболее распространенной проблемой с кондиционерами в Camry были утечки так называемого хладагента, без которого система кондиционирования воздуха в салоне машины попросту не будет работать. В США дефект «лечился» заменой компрессора кондиционера, который стоит совсем недешево.

2) Чрезмерный расход масла

Затронутые годы выпуска: 2007, 2008, 2009

В 2007 году Camry вошла в тяжелый период, когда неисправный поршень в ее двигателе вызывал чрезмерный расход масла. Все выглядело настолько плохо, что один из владельцев сообщил, что доливает масло каждые 300 километров, а те, кто решил игнорировать эту особенность двигателя «попали» на его капитальный ремонт или даже замену.

1) Избегать автомобилей 2007-2009 годов

Журналисты «Hot Cars» заявляют, что объявления о продаже машин 2007, 2008 и 2009 годов выпуска, где за автомобили просят небольшие деньги, могут быть уловкой. И связана она с тем, что это самые проблемные Camry.

По словам «заокеанских экспертов, они «поедают» масло, обладают хрупкой приборной панелью, деформированными тормозными дисками, а также имеют проблемы с рулевым управлением.