Потенциальные владельцы новейшего кроссовера Fisker Ocean массово отменяют заказы

Американский стартап Fisker продолжает испытывать серьезные финансовые проблемы, которые выливаются для нее в дополнительные затраты.

Накануне стало известно, что автопроизводитель лишился 40 тысяч предварительных заказов на свой электрический кроссовер Ocean. Его потенциальные покупатели в массовом порядке отказываются от бронирований, узнав, что компания может вскоре оказаться банкротом.

Суммарно с начала приема заявок в ноябре 2019 года Fisker собрала 70 тысяч бронирований, но уже потеряла более половины из них. Согласно подсчетам, ежедневно от покупки кроссоверов Ocean отказывается по 70-80 покупателей.

Напомним, каждое бронирование новейшего кроссовера Fisker требовало от клиентов компании оплаты 250 долларов (примерно 23 тысячи рублей). Теперь автопроизводителю придется вернуть большую часть этих денег, да еще и в тот момент, когда он отчаянно в них нуждается.

Суммарные потери автопроизводителя из-за массового отказа от предоплаченных заказов уже оцениваются минимум в 9 миллионов долларов (833 миллиона рублей).

Впрочем, деньги вернут далеко не всем. Компания не отдаст клиентам депозиты в размере 5 тысяч долларов (460 тысяч рублей), а также удержит с тех, кому уже отправили машины, стоимость их транспортировки.

Напомним, с момента начала поставок в июне 2023 года кроссовер Fisker Ocean успели доставить примерно 6 тысячам клиентов. Многие из этих машин страдали от дефектов, что привело к разгромным отзывам от обладателей таких автомобилей.

В попытке увеличить продажи стартап снизил цены на свою продукцию на 39 процентов, но не помогло даже это и уже пошли сигналы к тому, что вскоре еще недавно казавшаяся перспективной компания окажется банкротом.