Этот электрический кроссовер будет проезжать на одном заряде более 700 км

Кроссовер Fisker Ocean прошел тест WLTP перед официальным запуском в продажу в Европе, и итоговые результаты в его случае выглядят очень хорошо, по крайней мере, на бумаге.

По официальной информации, в топовой версии Extreme электрический «паркетник» будет способен проезжать на одном заряде до 707 километров. Автопроизводитель заявляет, что эта цифра эквивалентна путешествию из Лондона в Глазго или из Парижа во Франкфурт без остановок для дозаправки.

Таким образом, новинка Fisker окажется самой дальнобойной в «Старом Свете».

«С самого начала мы планировали, что Fisker Ocean обеспечит высочайший уровень дизайна, устойчивости, инноваций, удобства использования и пробега. Мы создали фантастический 5-местный автомобиль, который предлагает нашим покупателям уверенность в запасе хода и комфорте в каждой поездке. Это достижение имеет большое значение для всех в Fisker, и мы рады, что пробег превысил наши первоначальные оценки», – говорится в заявлении компании.

Первоначально Fisker ожидала, что кроссовер проедет в тестах по методике WLTP примерно на 90 километров меньше, но, похоже, в последнюю минуту все изменилось.

Ожидается, что кроссовер Ocean получит разрешение на продажу в Европе к 28 апреля этого года, после чего начнет поступать к дилерам.

Первые представительства бренда откроются в Вене и Копенгагене 11 апреля, а на более позднем этапе ожидается открытие еще нескольких дилерских центров в других уголках Европы.