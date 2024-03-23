Эксперты включили моторы Hyundai/Kia, Subaru и BMW в список худших двигателей всех времен

Двигатель для автомобиля можно сравнить с его сердцем, которое в случае частых поломок может привести к дорогостоящей его пересадке. Создать удачный мотор удается далеко не многим компаниям. И порой это не получается даже у самых известных автомобильных брендов.

Журнал «Quartz» опубликовал список худших двигателей всех времен. Анти-ТОП включил в себя немало старых агрегатов американских производителей, но также удивил наличием в нем вполне себе современных моторов Hyundai/Kia и Subaru.

В шорт-лист на звание худших моторов в истории вошли: 6-литровый двигатель Ford Power Stroke, 2, 2,3- и 2,5-литровые моторы Ford Lima, а также PRV V6, разработанный при сотрудничестве Peugeot, Renault и Volvo.

Кроме того, в антирейтинге отметились ранние моторы General Motors LT4, Porsche MA1.75, Cadillac V8-6-4, фордовский «Железный герцог», VW Type 4, Chevrolet Cosworth Vega, роторный мотор Mazda Renesis, Cadillac Notrhstar и даже Toyota 1ZZ-FE.

Но еще большей неожиданностью оказалось наличие в этом списке таких относительно современных моторов как: BMW N63, Subaru EJ25 и Hyundai/Kia Theta 2.

N63 эксперты назвали одним из самых ненадежных двигателей BMW, а в список его минусов занесли высокий расход масла, частые отказы турбокомпрессоров, утечки охлаждающей жидкости, проблемы с накоплением углерода и сбои в работе топливных форсунок.

Японский 2,5-литровый агрегат EJ25 от Subaru раскритиковали за постоянные отказы прокладки головки блока цилиндров, а также за некачественные гиперэвтектические поршни.

А замкнули этот ТОП моторы Hyundai/Kia Theta 2, причем как 2-литровый, так и 2,4-литровый агрегаты. Двигатели заставили отозвать огромное количество машин из-за дефектов коленчатого вала и металлической стружки, которая не давала маслу проходить через шатунные подшипники.

Моторы ставились на популярные модели Kia Optima, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento и в итоге обошлись корейскому концерну в миллиарды долларов убытков.