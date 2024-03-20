Раскрыты автомобили, которые не сломаются на протяжении 500 тысяч км

Автомобиль для многих является второй по величине покупкой в жизни. Некоторые стремятся менять машину на новую каждые несколько лет, когда на нее заканчивается гарантия.
Но существует более экономичный способ владения автомобилем – выбрать модель, которая прослужит гораздо дольше, чем установленная на нее гарантия.
Издание «iSeeCars» провело исследование, определив как автомобильные бренды, так и сами машины с самым высоким сроком службы. В десятку вошли исключительно марки и модели, способные преодолеть без поломок около 500 тысяч км.
Бренды, автомобили которых с большой вероятностью достигнут пробега примерно в 500 тысяч км
- Toyota
- Chevrolet
- Honda
- GMC
- RAM
- Acura
- Ford
- Subaru
- Lexus
Автомобили, которые с большой вероятностью достигнут пробега около 500 тысяч км
- Toyota 4Runner
- Chevrolet Silverado 2500HD
- GMC Sierra 2500HD
- Toyota Tacoma
- Honda Pilot
- Ford F-250 Super Duty
- Toyota Sequoia
- Toyota Tundra
- Toyota Land Cruiser
- Ford F-350 Super Duty
В исследовании говорится, что вероятность того, что все эти автомобили смогут достигнуть цели по продолжительности жизни в полмиллиона километров, колеблется от 41 до 49,1%.
Несмотря на то, что больше половины таких машин не смогут прослужить так долго, как заявлено, их средний шанс достичь отметки в 500 тысяч км пробега без катастрофических поломок в 3,5-4,2 раза превышает средний показатель по рынку среди всех автомобилей.