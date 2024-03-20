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Раскрыты автомобили, которые не сломаются на протяжении 500 тысяч км

Их советуют к покупке

Текст: Алексей Шмидт
2024 toyota land cruiser exterior front quarter

Автомобиль для многих является второй по величине покупкой в жизни. Некоторые стремятся менять машину на новую каждые несколько лет, когда на нее заканчивается гарантия.

Но существует более экономичный способ владения автомобилем – выбрать модель, которая прослужит гораздо дольше, чем установленная на нее гарантия.

Издание «iSeeCars» провело исследование, определив как автомобильные бренды, так и сами машины с самым высоким сроком службы. В десятку вошли исключительно марки и модели, способные преодолеть без поломок около 500 тысяч км. 

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Бренды, автомобили которых с большой вероятностью достигнут пробега примерно в 500 тысяч км

  • Toyota
  • Chevrolet
  • Honda 
  • GMC
  • RAM
  • Acura
  • Ford
  • Subaru 
  • Lexus

Автомобили, которые с большой вероятностью достигнут пробега около 500 тысяч км

  • Toyota 4Runner
  • Chevrolet Silverado 2500HD
  • GMC Sierra 2500HD
  • Toyota Tacoma
  • Honda Pilot
  • Ford F-250 Super Duty
  • Toyota Sequoia
  • Toyota Tundra
  • Toyota Land Cruiser
  • Ford F-350 Super Duty

В исследовании говорится, что вероятность того, что все эти автомобили смогут достигнуть цели по продолжительности жизни в полмиллиона километров, колеблется от 41 до 49,1%. 

Несмотря на то, что больше половины таких машин не смогут прослужить так долго, как заявлено, их средний шанс достичь отметки в 500 тысяч км пробега без катастрофических поломок в 3,5-4,2 раза превышает средний показатель по рынку среди всех автомобилей. 

Источник:iSeeCars

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