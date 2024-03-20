Раскрыты автомобили, которые не сломаются на протяжении 500 тысяч км

Автомобиль для многих является второй по величине покупкой в жизни. Некоторые стремятся менять машину на новую каждые несколько лет, когда на нее заканчивается гарантия.

Но существует более экономичный способ владения автомобилем – выбрать модель, которая прослужит гораздо дольше, чем установленная на нее гарантия.

Издание «iSeeCars» провело исследование, определив как автомобильные бренды, так и сами машины с самым высоким сроком службы. В десятку вошли исключительно марки и модели, способные преодолеть без поломок около 500 тысяч км.

Бренды, автомобили которых с большой вероятностью достигнут пробега примерно в 500 тысяч км

Toyota

Chevrolet

Honda

GMC

RAM

Acura

Ford

Subaru

Lexus

Автомобили, которые с большой вероятностью достигнут пробега около 500 тысяч км

Toyota 4Runner

Chevrolet Silverado 2500HD

GMC Sierra 2500HD

Toyota Tacoma

Honda Pilot

Ford F-250 Super Duty

Toyota Sequoia

Toyota Tundra

Toyota Land Cruiser

Ford F-350 Super Duty

В исследовании говорится, что вероятность того, что все эти автомобили смогут достигнуть цели по продолжительности жизни в полмиллиона километров, колеблется от 41 до 49,1%.

Несмотря на то, что больше половины таких машин не смогут прослужить так долго, как заявлено, их средний шанс достичь отметки в 500 тысяч км пробега без катастрофических поломок в 3,5-4,2 раза превышает средний показатель по рынку среди всех автомобилей.