Назван автопроизводитель, машины которого никто не любит

Ежегодно аналитическое агентство «Consumer Reports» проводит опросы обладателей трехлетних автомобилей, подсчитывая количество жалоб на машины, и выставляя оценки за комфорт, водительский опыт, а также удобство использования и владения.

Недавно это же издание выпустило свежий рейтинг лояльности, назвав автопроизводителей, продукцию которых их нынешние владельцы не купят снова. Неожиданным образом худшей компанией оказался японский бренд, выпускающий премиальные машины.

Автомобильной маркой с самой плохой оценкой стал Infiniti. Компания заняла последнее место в рейтинге, оказавшись единственным брендом с рейтингом одобрения от нынешних владельцев ниже 50%.

Согласно результатам опроса, порядка 57% обладателей машин Infiniti, основываясь на собственном опыте владения за последние 3 года не выберут их снова.

Другой интересный момент этого исследования заключается в том, что по отсутствию любви к автомобилям Infiniti со стороны нынешних владельцев могут конкурировать сразу две популярные в мире марки – Volkswagen и Nissan.

Немецкий бренд в рейтинге получил одобрение со стороны только 51% владельцев, тогда как остальные 49% пользователей машин этой компании заявили, что не удовлетворены ими и не купят их еще раз.

Что касается Nissan, то количество лояльных владельцев продукции этой компании оказалось чуть выше – 55%, а 45% заявили о том, что не готовы приобрести ее автомобили вновь.