Toyota возродит спорткар MR2 – как он может выглядеть

Компания Toyota вынашивает идею возрождения своего культового спорткара MR2 уже на протяжении более десяти лет, но до реальных подвижек в этом вопросе дело пока не доходило. Впрочем, если верить слухам, поступившим из Японии, такой автомобиль уже находится в работе и обладает не совсем той концепцией, которая планировалась изначально.

Издание «BestCarWeb» сообщает о том, что воскресить MR2 в «Тойоте» ранее хотели как хэтчбек, близкий по формату к раллийным Peugeot 205 Turbo 16 и Renault 5 Turbo. Впоследствии в руководстве компании признали проект «слишком маниакальным и странным», поэтому изменили политику в отношении модели.

Теперь преемник MR2 позиционируется как короткий спорткар с низкой линией капота и узкими крыльями.

Длина такого автомобиля должна составить примерно 4,4-метра, а ширина оказаться равна 1,8-метрам. Расстояние между осями сменщика MR2, по словам инсайдеров, будет близко к отметке 2,6-метра, а вес к 1300 кг.

Приводить в движение машину предстоит 1,6-литровому рядному 3-цилиндровому мотору с турбонаддувом, максимальная отдача которого составит 320 лошадиных сил. Работать в паре с ним будет как 6-скоростная механическая коробка передач, так и 8-диапазонный «автомат».

Автомобиль собираются представить в 2026 году. Его минимальная ориентировочная цена может составить от 10 до 11 миллионов иен (6,1 до 6,7 миллиона рублей).