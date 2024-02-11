Новая Toyota GR86 станет гибридом и прекратит быть близнецом Subaru BRZ

С тех пор, как Toyota представила второе поколение своего сверхпопулярного купе GR86, прошло всего три года. Машина появилась параллельно с аналогом Subaru BRZ и отметилась как хвалебными отзывами, так и жалобами со стороны покупателей из-за некоторых технических особенностей таких автомобилей (к примеру, проблемами с падением давления масла при резких поворотах направо).

Сейчас весь автомобильный мир судачит о том, когда у этих близнецов появится новое, третье по счету поколение. Некоторые источники в качестве сроков их дебюта называют 2025-й год. Причем с определенными нюансами.

Так, к примеру, издание «CarsCoops» утверждает, что в следующей генерации Toyota GR86 больше не будет копией Subaru BRZ и наоборот. Машину спроектируют собственными силами инженеров «Тойота» и оснастят ее совершенно новым двигателем.

В качестве силовой установки для автомобиля называют 3-цилиндровый мотор с турбонаддувом, который будет работать в паре с гибридной системой. Его совокупная отдача должна составить более 300 лошадиных сил.

Если в Toyota действительно перейдут на собственный двигатель в следующем поколении GR86, то это может означать конец модели BRZ.

Единственный вариант избежать этого для Subaru – разработать новую генерацию спортивного купе в одиночку, что выглядит событием крайнемаловероятным, но все же теоретически возможным.