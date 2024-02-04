Электрический Toyota Land Cruiser SE сможет проезжать без подзарядки 1000 километров

Линейка внедорожников Toyota Land Cruiser известна сейчас как автомобили, оснащенные исключительно двигателями внутреннего сгорания. Но глобальная тенденция к электрификации со временем затронет и ее.

В прошлом году «тойотовцы» намекнули на появление в гамме «Ленд Крузеров» некой модели, которая будет работать исключительно на электричестве. Что о ней известно, рассказали журналисты издания «Autocar».

Проект носит обозначение Land Cruiser SE и был анонсирован в 2023 году. Предполагается, что это будет совсем не рамный внедорожник, как все привыкли, а кроссовер с несущим кузовом, ориентированный на комфорт.

Машина станет воплощением всех передовых технологий и, скорее всего, получит новое поколение тяговых аккумуляторов, которые обещают быть дешевле в производстве и более энергоемкими.

Презентация Toyota Land Cruiser SE должна состояться в 2026 году, пишет «Autocar». Мероприятие приурочат к 75-летию модели «Ленд Крузер». Двумя годами спустя у электрического кроссовера появится более производительная батарея, которая будет способна демонстрировать запас хода на одной зарядке около 1000 километров.