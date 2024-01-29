На каких автомобилях в реальности ездят в Северной Корее? Появился ответ

В начале 2022 года мы рассказывали о том, что некоторые чиновники в Северной Корее передвигаются на автомобилях Lada Priora, а также используют внедорожники Lada Niva, заказанные в России в 2008 году.

Но, как оказалось, несмотря на идеологическую борьбу с «Западом» на дорогах этой страны сегодня можно встретить немало техники, выпущенной в так называемых «вражеских» государствах.

Блогер «Jaka Parker» приехал в столицу Северной Кореи (Пхеньян) и прокатился по улицам города со скрытой нагрудной камерой, которая запечатлела автомобили, которые используют местные жители.

Многие из импортируемых в Северную Корею автомобилей прибывают по сомнительным каналам. Это может быть Китай или некоторые другие дружественные для этого государства страны.

Владеть автомобилем в Северной Корее – привилегия, так что большая часть граждан в качестве основного вида транспорта использует велосипед или собственные ноги.

В кадрах из видеоролика, показанного «западным» блогером, можно заметить несколько роскошных автомобилей, курсирующих по улицам Пхеньяна. В их числе старые Mercedes-Benz (W123 и W124), а также Audi Q7 в версии для рынка США.

Кроме них, в объектив скрытой камеры несколько раз попадают такие популярные японские автомобили как Toyota Highlander первого поколения, а также Lexus LX третьей генерации.