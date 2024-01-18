Раскрыты самые неубиваемые автомобили Honda: их советуют покупать на «вторичке»

Когда речь заходит о приобретении подержанного автомобиля, все без исключения покупатели хотели бы, чтобы он служил как можно дольше. Как правило, японские модели являются эталоном надежности, но среди них есть автомобили, которые в этом аспекте являются лучшими.

Немецкие аналитики из организации «DEKRA» составили список из самых неубиваемых подержанных автомобилей Honda.

Honda Accord

Одна из самых надежных машин в гамме японской марки. Согласно подсчетам, в течение первых 100 тысяч километров шанс нарваться с «Аккордом» на серьезную поломку равен всего 7,7%, что почти на 4 процента лучше, чем в среднем по сегменту.

Honda CR-V

Знаменитый кроссовер «Хонды», считающийся образцом надежности. Машина выделяется на фоне остальных просторным, эстетическим приятным и качественным салоном, а также отсутствием серьезных технических проблем на протяжении многих сотен километров.

В Германии утверждают, что за первые 100 тысяч километров CR-V может доставить проблем своему владельцу всего в 8% случаев.

Honda Civic

Еще один бестселлер японцев, который считается тем автомобилем, которому можно доверять. Вероятность столкнуться с серьезной неисправностью с ним в дебютные 100 тысяч км равна всего 10,8% при 13,2% в среднем по сегменту.

Honda Fit/Jazz

Идеальное сочетание эффективности и внутреннего пространства. Среднее количество крупных отказов в течение первых 100 тысяч км в этой малолитражке составляет 11,2%, что на 7% ниже, чем в среднем по этому классу машин.