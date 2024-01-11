У Toyota появится самый дешевый купе-кроссовер Urban Cruiser Taisor

Компании Toyota и Suzuki имеют многолетнюю историю сотрудничества, в рамках которой делятся друг с другом технологиями. Ближайшие примеры – кроссовер Suzuki Across, представляющий собой перелицованную копию RAV4, а также «паркетник» Toyota Urban Cruiser, построенный на базе Vitara Brezza.

Вскоре этот список расширится еще одним представителем сегмента SUV от «Тойоты». В его основу ляжет уже продающаяся модель Suzuki.

С прошлого года Suzuki запустила проект компактного кросс-купе, который стал самым дешевым в мире. За машину, получившую название Fronx, просят около 700 тысяч рупий или примерно 750 тысяч рублей.

Именно Suzuki Fronx должен лечь в основу новинки «Тойоты», для которой уже подобрали название – Urban Cruiser Taisor.

Ожидается, что клон бюджетного купеобразного кроссовера Suzuki, воссозданный Toyota, будет отличаться новой радиаторной решеткой, пересмотренными бамперами, а также другими колесами.

Внутри машины изменению подвергнется передняя панель, которой достанутся новые вставки, а также будут использованы иные материалы отделки.

При этом список функций обоих моделей окажется идентичным и включит в себя: мультимедийную систему с 9-дюймовым дисплеем, шесть динамиков, порты быстрой зарядки USB, шесть подушек безопасности и многое другое.

Приводить в движение Toyota Urban Cruiser Taisor будут те же двигатели, что и в случае с Suzuki Fronx – 1,2-литровый бензиновый атмосферник и литровый турбомотор, агрегатированные с МКПП или роботизированной трансмиссией.

Какой будет цена новинки «Тойоты» пока неизвестно, но очевидно, что этот кроссовер по аналогии с родственником в лице Suzuki окажется самым доступным кросс-купе в гамме Toyota.

Появление машины запланировано на первую половину 2024 года.