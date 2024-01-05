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5 лучших японских кроссоверов и внедорожников, созданных для бездорожья

Среди них оказалось сразу три "Тойоты"

Текст: Алексей Шмидт
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Японские автомобили всегда были вне конкуренции с точки зрения надежности, но не самыми лучшими со стороны способностей на бездорожье. В последние годы многие автопроизводители из «страны восходящего солнца» заметно расширили линейку своих кроссоверов и внедорожников, но не забыли об их спецверсиях, ориентированных на преодоление всевозможных препятствий. 

Daily-Motor.ru составил пятерку лучших японских SUV, которые неплохо себя чувствуют вдали от асфальта. 

Toyota 4Runner TRD Pro 

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Разработанная специально для Off-road версия внедорожника 4Runner способна ехать там, где обычный внедорожник делать это не сможет. А все благодаря амортизаторам фирмы Fox, а также дорожному просвету около 23 см.

Все это идет в дополнение к продвинутой системе полного привода и задней многорычажной подвеске, улучшающей комфорт на борту. 

Subaru Outback Wilderness

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Subaru всегда славилась своей отличной системой полного привода. И Outback здесь не исключение. Но версия Wilderness делает эти показатели еще лучше благодаря увеличенному клиренсу до 24 см, а также хорошим углам въезда/съезда и наличию «зубастых» покрышек.

Toyota Sequoia TRD Pro

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Еще один член семейства Toyota TRD Pro, который создан для того, чтобы ехать там, куда на обычной Sequoia «соваться» не следует. У нее независимая задняя подвеска, оснащенная самоблокирующимся дифференциалом, и полностью блокируемым задним дифференциалом. Вишенкой на торте идет 5,7-литровый мотор V8, выдающий почти 400 лошадиных сил. 

Nissan Navara Pro-4X

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Спецверсия популярного пикапа Nissan, которая способна справляться со своей задачей (ездить по бездорожью) еще лучше, чем его обычное исполнение.

Оснащение машины дополнено амортизаторами от компании Bilstein, защитой днища, а также передними крюками для буксировки. Дорожный просвет превышает 25 сантиметров, а полный привод является практически безотказным. 

Toyota RAV4 Adventure Offroad Package II

Toyota RAV4 JDM Spec 4

Слегка приподнятое исполнение бестселлера RAV4, адаптированное для бездорожья, отличается от простых кроссоверов наличием специального пластикового обвеса, защищённого от повреждений в виде мелких царапин.

Звезд с неба на «Офф-роад» машина хватать точно не будет, зато ее владелец может более активно «атаковать» препятствия, не боясь, что нанесет внешнему виду «паркетника» неприятные повреждения. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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