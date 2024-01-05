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Копию самого маленького автомобиля в мире продали по цене новой Lada Vesta NG

Машина "ушла с молотка" всего за несколько часов

Текст: Михаил Романченко
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Peel P50 – малоизвестная британская компактная машина, которая выпускалась в период с 1962 по 1965 год. Это был трехколесный одноместный автомобиль весом всего в 60 кг, что делало его не только самым легким авто в мире, но и самым компактным из тех, что разрешено использовать на дорогах общего пользования. Накануне копию одного из таких микрокаров продали на аукционе «Bring a Trailer» за внушительную для машины сумму. 

Основной особенностью P50 было наличие одной двери слева, одного сиденья и одной фары, а также всего трех колес. Длина машины составляла всего 1,3-метра, ширина – менее 1 метра, а высота 1,2-метра. 

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В качестве двигателя Peel P50 использовал 49-кубовый мотор от мопеда, работающий в паре с 3-скоростной МКПП без задней передачи. Чтобы сдавать назад для машины предусмотрели специальную рукоятку, за которую ее можно оттащить туда, куда необходимо, задним ходом. 

Мощности двигателя хэтчбека всего в 4,2 лошадиные силы хватало для того, чтобы разгоняться до скорости в 60 километров в час и обеспечивать выдающийся показатель расхода топлива – всего 2,8-литра на 100 км. 

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В современном мире машина оказалась известна после того, как стала предметом сюжета одной из серий знаменитого автомобильного шоу «Top Gear», в котором его ведущий Джереми Кларксон рассекал на Peel P50 по улицам Лондона, чем вызывал немалое удивление большинства зевак. 

С тех пор автомобиль стал культовым, так что купить его сегодня очень непросто, да и стоят такие машины более 100 тысяч долларов (примерно 9 миллионов рублей). В 2011 году компания «Shark Tank» решила перезапустить эту модель, оснастив ее электрическим силовым агрегатом. 

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Как раз один из таких автомобилей 2017 года выпуска (на фотографиях выше) продали на аукционе всего за несколько часов.

Покупатель выложил за него сумму в 16 тысяч 750 долларов или 1,5 миллиона рублей. Для сравнения, сейчас примерно столько же просят в России за новый седан Lada Vesta NG.

Источник:Bring a Trailer

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