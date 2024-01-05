Копию самого маленького автомобиля в мире продали по цене новой Lada Vesta NG

Peel P50 – малоизвестная британская компактная машина, которая выпускалась в период с 1962 по 1965 год. Это был трехколесный одноместный автомобиль весом всего в 60 кг, что делало его не только самым легким авто в мире, но и самым компактным из тех, что разрешено использовать на дорогах общего пользования. Накануне копию одного из таких микрокаров продали на аукционе «Bring a Trailer» за внушительную для машины сумму.

Основной особенностью P50 было наличие одной двери слева, одного сиденья и одной фары, а также всего трех колес. Длина машины составляла всего 1,3-метра, ширина – менее 1 метра, а высота 1,2-метра.

В качестве двигателя Peel P50 использовал 49-кубовый мотор от мопеда, работающий в паре с 3-скоростной МКПП без задней передачи. Чтобы сдавать назад для машины предусмотрели специальную рукоятку, за которую ее можно оттащить туда, куда необходимо, задним ходом.

Мощности двигателя хэтчбека всего в 4,2 лошадиные силы хватало для того, чтобы разгоняться до скорости в 60 километров в час и обеспечивать выдающийся показатель расхода топлива – всего 2,8-литра на 100 км.

В современном мире машина оказалась известна после того, как стала предметом сюжета одной из серий знаменитого автомобильного шоу «Top Gear», в котором его ведущий Джереми Кларксон рассекал на Peel P50 по улицам Лондона, чем вызывал немалое удивление большинства зевак.

С тех пор автомобиль стал культовым, так что купить его сегодня очень непросто, да и стоят такие машины более 100 тысяч долларов (примерно 9 миллионов рублей). В 2011 году компания «Shark Tank» решила перезапустить эту модель, оснастив ее электрическим силовым агрегатом.

Как раз один из таких автомобилей 2017 года выпуска (на фотографиях выше) продали на аукционе всего за несколько часов.

Покупатель выложил за него сумму в 16 тысяч 750 долларов или 1,5 миллиона рублей. Для сравнения, сейчас примерно столько же просят в России за новый седан Lada Vesta NG.