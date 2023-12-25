Во Франции высмеяли первый российский электромобиль Amber

Мы уже рассказывали о реакции на первый полностью отечественный электромобиль Amber от американцев, которые откровенно раскритиковали дизайн машины, а теперь к ним присоединились журналисты еще одной страны, в которой хоть и сильно развита автомобильная промышленность, но не до такой степени, чтобы высмеивать другие.

Французский портал «L’argus» опубликовал статью, в которой хорошенько прошелся по электрокару, разрабатываемому студентами Московского политехнического университета.

Машину назвали Amber, что переводится как «Янтарь». И такое имя ей досталось неслучайно. Автомобиль будут производить на мощностях завода «Автотор» в Калининградской области, известной добычей этого драгоценного камня.

Основным объектом критики отечественного электромобиля с «янтарным» названием, как и во всех других случаях, стал дизайн. Вот как описывают его журналисты из Франции:

«Это творение, которое вполне могло бы украсть звание «самого уродливого автомобиля» у легендарного Fiat Multipla. Но под бесформенным телом скрывается настоящая лаборатория электронных компонентов, разработанных и произведенных в России. Платформа, на которой базируется Amber, также является собственным творением россиян».

Вместе с тем, европейская автомобильная пресса отмечает, что главная цель Amber состоит не в том, чтобы быть привлекательной, а в том, чтобы предоставить доступ к экологичной мобильности по невысокой цене для местных покупателей.

Кроме того, западным журналистам известно, что речь пока идет о прототипе, и это значит, что к серийному производству машина еще может претерпеть серьезные внешние изменения.

Машину называют электрической моделью, разработанной, чтобы хотя и запоздало, но противодействовать так называемому «китайскому вторжению», когда поднебесные машины постепенно захватывают российский рынок.

Завершается статья информацией о сроках премьеры Amber, согласно которой предсерийные машины появятся в 2024 году, а продажи машины стартуют в 2025-м.