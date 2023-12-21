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Американцы оценили первый исконно российский электромобиль  

Спойлер: он им не понравился

Текст: Алексей Шмидт
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Российский автопром продолжает попытки отойти от практики использования зарубежных технологий и разработать что-то собственное в сегменте электрических машин. Накануне состоялась премьера автомобиля под названием «Амбер», созданного усилиями специалистов Московского политеха, а также раскрыты первые подробности.

Новость стала вирусной и добралась до американской автомобильной прессы, которая сравнила проект с местной Tesla и, разумеется, не оценила его по достоинству.

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Статья в авторитетном заокеанском издании «Autoevolution», посвящённая электрокару «Амбер», получила название: 

«Первый в России электромобиль – «убийца Tesla», но он очень похож на стиральную машину».

В дальнейшем авторы статьи утверждают, что им сложно называть получившийся продукт автомобилем, но учитывая, что у него четыре колеса, им придется придерживаться этого подхода. 

Главным объектом критики машины, которую собираются выпускать на заводе «Автотор», стал ее дизайн:

«У Amber крошечные круглые фары, которые установлены на «передке» неправильной формы со складками, которые кажутся бесполезными. Со стороны пассажира есть два порта для зарядки, один спереди, а второй на заднем крыле. Зачем кому-то нужны два зарядных порта на одной стороне – знают только русские». 

Кроме того, американцам не понравилось, что машина ездит на непропорционально маленьких колесах.

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Справедливости ради в завершении заметки «западные» журналисты отмечают, что пока речь идет не о серийной машине, а о так называемом тестовом муле. Это дает надежду на то, что товарный вариант первого российского электрокара будет выглядеть гораздо лучше. 

Напомним, длина электромобиля Amber должна составить около 3,4-метра, а внутри сможет расположиться до четырех человек. Машина получит аккумуляторную батарею, встроенную в пол, что объясняет ее высокую нижнюю секцию.

Если все пойдет по плану, то серийный выпуск автомобиля стартует на заводе «Автотор» в Калининграде уже в 2025 году.

Источник:Autoevolution

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