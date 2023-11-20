Новый японский компактный минивэн Honda Freed появится позже, чем планировалось (изображения)

Актуальное поколение компактного минивэна Honda Freed продается на японском рынке с 2016 года. В 2019-м машина, построенная на платформе Fit (он же Jazz) прошла через процедуру рестайлинга, а в следующем году должна перебраться в третью генерацию.

Накануне инсайдерский японский портал «BestCarWeb» раскрыл об этой новинке первые подробности, а также сопроводил эту информацию рендерными изображениями.

Как пишут журналисты издания, третье поколение Honda Freed должно было появиться в этом году, однако по неизвестным причинам дебют машины был перенесен на 2024-й. В качестве ориентировочных сроков премьеры компактвэна теперь называют апрель или май следующего года.

Первые рендерные изображения дают представление о том, как Freed может измениться с переездом в новую генерацию. На компьютерной визуализации машина обладает таким же силуэтом, что и ее предшественник, но отличается другим капотом, фарами, радиаторной решеткой и колесными дисками.

Все кузовные панели машины, скорее всего, будут новыми, о чем говорит появившаяся узкая выштамповка, которая простирается от оптики через двери до заднего крыла.

Серьезные перемены ожидают, в том числе и корму компактвэна, где должны дебютировать вертикальные задние фонари, полностью другой бампер и новая более прямая крышка багажника.

Если верить слухам из Японии, то концепция машины не изменится. Она, как и прежде, будет построена на платформе Fit и получит под капот точно такие же моторы, что и в случае с этим сити-каром. Речь идет о полуторалитровом рядном 4-цилиндровом агрегате, а также 2-моторном гибриде e:HEV.