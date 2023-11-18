Владельцы электро-пикапа Rivian R1T раскрыли одну функцию машины, которую они считают «кошмаром»

Дебютный электрический пикап американского стартапа Rivian увидел свет в конце 2021 года и с тех пор активно продается как в США, так и на других рынках, включая российский (параллельно импортированные машины). Автомобиль нередко становится участником скандалов. Очередной из них связан с одной из самых важных функций при эксплуатации любой машины.

На форуме владельцем автомобилей Rivian появился пост, собравший множество гневных отзывов со стороны обладателей пикапа R1T. В них водители массово жалуются на систему климат-контроля машины, а если быть точнее функцию регулировки направления и мощности обдува.

В большинстве автомобилей изменение воздушного потока, следующего из вентиляционных отверстий в передней панели, вполне простая задача. Традиционные дефлекторы обдува имеют язычок, ползунок или колесико для регулировки объема и направления воздушного потока, однако в Rivian все реализовано немного не так.

Вся система климат-контроля R1T требует использования сенсорного дисплея, установленного на центральной консоли. Экран управляет всем: включением или выключением системы, регулировкой температуры, переключением между режимами обогрева и даже регулировкой потока воздуха из вентиляционных отверстий.

И если использование тачскрина для этих задач интуитивно понятно, то изменение направления воздушного потока из дефлекторов – настоящая проблема.

Помимо того, что система далека от простоты ручной регулировки, она еще и имеет странные особенности.

Как пишут владельцы пикапа с ценой более 100 тысяч долларов или около 10 миллионов рублей, система постоянно «глючит» и не позволяет нормально настроить направление и силу потока воздуха, который то еле-еле дует, то делает это слишком сильно и не в ту сторону. При этом часть из них называет эту функцию в машине настоящим «кошмаром».

В Rivian пока никак не комментируют эти сообщения и, похоже, не готовы из-за этой проблемы организовывать дорогостоящую отзывную кампанию, ведь компания пока итак несет большие убытки.