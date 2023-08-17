Ремонт маленькой вмятины на крыле шокировал владельца электрического пикапа Rivian суммой почти в 4 млн рублей

Техническое обслуживание электромобилей может быть гораздо дешевле, чем машин с двигателями внутреннего сгорания, но только в тех случаях, если они не попадают в ДТП.

Недавно один из владельцев современного электрического пикапа Rivian R1T из США рассказал занимательную историю, согласно которой за помятое крыло автомобиля в мастерской ему выставили чек в 42 тысячи долларов или почти 4 миллиона рублей по текущему курсу.

Мужчина рассказал, что в начале этого года попал в небольшое ДТП на светофоре в городе Колумбус (штат Огайо), в результате которого на его машине было слегка помято заднее крыло.

Он ожидал, что ремонт машины не будет дешевым, но цифра, которую ему обозначили в официальном автосервисе, занимающимся ремонтом машин Rivian, повергла владельца R1T в шок.

При изначальном подсчете страховой компании виновника ДТП, которая собиралась выплатить владельцу электрического пикапа Rivian R1T 1600 долларов (примерно 150 тысяч рублей), итоговая сумма за восстановление крыла машины в прежний вид составила 42 тысячи долларов (около 4 миллионов рублей), что соответствует половине стартовой цены R1T на североамериканском рынке.

Основные причины, по которым ремонт машины обошелся ее владельцу так дорого, связаны с конструкцией пикапа. В том месте крыла, где было повреждение, вместе с кузовом пострадала панель, простирающаяся от задней части автомобиля до передних стоек крыши.

Ее выравнивание потребовало от сервисменов разбора чуть ли не половины машины, включая демонтаж стекол, а также обшивки грузового отсека и салона.

Утверждается, что владелец Rivian хоть и с большой неохотой, но все же оплатил всю сумму из заказ-наряда за ремонт своего автомобиля и уже продолжает его эксплуатацию в восстановленном виде.