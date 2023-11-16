Toyota выпустит пикап дешевле 1 миллиона рублей: первые фото

На автосалоне в Токио 2023 года, переименованном в Japan Mobility Show, Toyota провела несколько премьер новых моделей. Одной из самых интересных среди них оказался перспективный коммерческий автомобиль, который должен стать бюджетной альтернативой пикапу Hilux.

Машина получила название IMV 0, но в серийном варианте будет носить другое название. Его главной отличительной чертой станет цена менее 10 тысяч долларов или около 900 тысяч рублей по текущему курсу.

Судя по первым фотографиям «товарного» пикапа, автомобиль будет иметь максимально простой, но современный дизайн, роднящий его с недавно представленным Land Cruiser 250.

Машине достанутся прямоугольные фары, но без светодиодов, а с галогенными лампочками, а также слитная передняя часть из неокрашенного пластика, совмещающая в себе решетку радиатора, бампер и даже крылья машины.

Вероятно, новинка Toyota будет носить не индекс IMV 01, а другое название. Учитывая, что у нее много общего с Hilux, включая рамную конструкцию, не исключено, что автомобиль получит название Hilux Champ.

Технические подробности о «товарном» варианте пикапа пока засекречены, но инсайдеры уверяют, что под капотом машины расположится бензиновый 2-литровый 4-цилиндровый мотор мощностью 139 лошадиных сил, агрегатированный 5-скоростной «механикой», либо 2,4-литровый дизель», выдающий 150 л.с.

Продавать машину собираются преимущественно в странах Юго-Восточной Азии, где она появится ближе к началу 2025 года.