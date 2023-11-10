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Названы вещи, которые категорически нельзя забывать в машине зимой

Некоторые из них крайне неочевидны

Текст: Алексей Шмидт
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Несмотря на аномально теплую погоду в большинстве регионов России зима с каждым днем становится все ближе, а вместе с ней рано или поздно придет резкое понижение температуры. В преддверии наступления холодов самое время вспомнить о семи вещах, которые лучше никогда не оставлять в машине. 

Мобильный телефон

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Одним из предметов, который меньше всего хочется забыть в машине зимой, является мобильник или планшет. Холод негативно влияет на батареи этих электронных устройств и сокращает их срок службы, а в некоторых случаях даже может вывести гаджеты из строя. 

Лекарства

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Крайне нежелательно оставлять в салоне автомобиля зимой в том числе медикаменты. И связано это с тем, что большинство из них необходимо хранить при температурах от +20 до +25 градусов по Цельсию. Если подвергнуть их заморозке, они могут не только впоследствии менее эффективно выполнять свои задачи, но и нанести вред здоровью.

Безалкогольные напитки в банках

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Не стоит забывать внутри машины и газированные безалкогольные напитки, хранящиеся в жестяных контейнерах. При понижении температуры жидкость внутри них замерзает, из-за чего углекислый газ внутри накапливает такое давление, что банка может попросту взорваться. 

Консервы и яйца 

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Примерно то же самое произойдет на холоде с консервными банками или яйцами, случайно забытыми в салоне после поездки в магазин. Если их заморозить, они увеличатся в размерах, разбухнут и треснут, после чего употреблять в пищу такие продукты уже будет небезопасно. 

Аэрозоли 

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После летнего сезона в багажниках автомобилей часто накапливается немало всевозможных жидкостей в аэрозолях, включая стеклоочистители и полироли. Но при удобном случае лучше забрать их домой, поскольку низкие температуры приводят к дестабилизации банок под давлением, а значит возрастает риск их трещин или даже взрыва. 

Музыкальные инструменты

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Хотите, верьте, хотите нет, но музыкальные инструменты страдают от сильного холода не меньше, чем батареи смартфонов или продукты. Низкие температуры могут привести к их повреждению из-за сжатия, что чревато такими последствиями, как трещины в их конструкции (если они, к примеру, деревянные).

Источник:Daily-Motor.Ru

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