Названы вещи, которые категорически нельзя забывать в машине зимой

Несмотря на аномально теплую погоду в большинстве регионов России зима с каждым днем становится все ближе, а вместе с ней рано или поздно придет резкое понижение температуры. В преддверии наступления холодов самое время вспомнить о семи вещах, которые лучше никогда не оставлять в машине.

Мобильный телефон

Одним из предметов, который меньше всего хочется забыть в машине зимой, является мобильник или планшет. Холод негативно влияет на батареи этих электронных устройств и сокращает их срок службы, а в некоторых случаях даже может вывести гаджеты из строя.

Лекарства

Крайне нежелательно оставлять в салоне автомобиля зимой в том числе медикаменты. И связано это с тем, что большинство из них необходимо хранить при температурах от +20 до +25 градусов по Цельсию. Если подвергнуть их заморозке, они могут не только впоследствии менее эффективно выполнять свои задачи, но и нанести вред здоровью.

Безалкогольные напитки в банках

Не стоит забывать внутри машины и газированные безалкогольные напитки, хранящиеся в жестяных контейнерах. При понижении температуры жидкость внутри них замерзает, из-за чего углекислый газ внутри накапливает такое давление, что банка может попросту взорваться.

Консервы и яйца

Примерно то же самое произойдет на холоде с консервными банками или яйцами, случайно забытыми в салоне после поездки в магазин. Если их заморозить, они увеличатся в размерах, разбухнут и треснут, после чего употреблять в пищу такие продукты уже будет небезопасно.

Аэрозоли

После летнего сезона в багажниках автомобилей часто накапливается немало всевозможных жидкостей в аэрозолях, включая стеклоочистители и полироли. Но при удобном случае лучше забрать их домой, поскольку низкие температуры приводят к дестабилизации банок под давлением, а значит возрастает риск их трещин или даже взрыва.

Музыкальные инструменты

Хотите, верьте, хотите нет, но музыкальные инструменты страдают от сильного холода не меньше, чем батареи смартфонов или продукты. Низкие температуры могут привести к их повреждению из-за сжатия, что чревато такими последствиями, как трещины в их конструкции (если они, к примеру, деревянные).