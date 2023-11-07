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Самый дешевый Toyota Land Cruiser могут назвать FJ

Текст: Алексей Шмидт
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В этом году Toyota «затизирила» новый внедорожник, который позиционируется как самая компактная и, соответственно, самая доступная версия модели Land Cruiser. До недавнего времени предполагалось, что такую машину назовут Land Hopper, однако теперь из Японии приходят совершенно противоположные слухи.

Согласно новой информации, накануне «тойотовцы» подали заявку на регистрацию товарного знака Land Cruiser FJ, который, скорее всего, будет использоваться для новой модели. И в качестве нее может выступить как раз самый дешевый «Ленд Крузер».

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Если зарегистрированное название задействуют в серийном автомобиле, то оно станет своеобразной отсылкой к не так давно снятому с производства внедорожнику FJ Cruiser. 

Тем не менее, сходств между новым Land Cruiser FJ и FJ Cruiser, кроме имени вряд ли будет много. 

Первый точно окажется гораздо компактнее, чем его родственник по названию. Его габариты должны оказаться сопоставимы с Toyota Corolla Cross, но пропорции кузова будут в большей степени адаптированы под езду по бездорожью.

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Информации о том, какая платформа ляжет в основу внедорожника с потенциальным названием Cruiser FJ, пока нет. Рассматривается сразу два варианта – рамное шасси или же несущая конструкция кузова. 

Что касается линейки двигателей, то в нее могут войти сразу несколько силовых установок, включая гибридные агрегаты, которыми комплектуются RAV4 и Prius. 

В продажу новый Toyota Land Cruiser FJ должен поступить в ближайшие несколько лет. 

Источник:CarsCoops

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