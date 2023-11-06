Эксперты назвали 10 автомобильных двигателей, которые не умирают 

Большинство автовладельцев рассматривают автомобиль как вещь, которая необходима для того, чтобы добираться из пункта А в пункт Б. Для всех них надежность носит решающее значение.

Эксперты американского издания «CarBuzz» назвали 10 автомобильных двигателей, которые способны выдерживать высокий километраж и нагрузки без риска серьезных поломок и последующего дорогостоящего капитального ремонта.

Открыли этот список знаменитые двигатели Toyota 1JZ/2JZ, которые благодаря своей конструкции и широким возможностям по форсировке называют «пуленепробиваемыми».

Серебро досталось моторам Honda K-серии, которые ставились на множество моделей марки от раннего Civic Type R до Integra, Accord, CR-V и до многих других. Варианты K20 и K24 и вовсе называют одними из лучших 4-цилиндровых двигателей своей эпохи, особенно их ранние варианты.

Бронзу за собой зарезервировал агрегат General Motors LS V8. Семейство моторов, известных по ряду моделей Chevrolet, оказалось невероятно надежным и простым в обслуживании практически в любой из версий.

Четвертыми в этом рейтинге стали моторы Toyota 1/2/3UZ-FE, которые в США называют одними из лучших среди всех двигателей компании. Сочетание мощности и надежности позволило использовать их в роскошных седанах, микроавтобусах и пикапах, таких как Tundra, а также внедорожных моделях Land Cruiser, Sequoia и Lexus LX/GX.

Более того, семейство UZ оказалось настолько крепким, что его хотели задействовать в качестве основы для судовых и авиационных двигателей.

На пятой позиции расположился мотор BMW M50. Он выпускался всего семь лет (с 1990 по 1996 год), но даже за этот короткий период показал себя как очень надежный. Во многом это связано с его чугунным блоком цилиндров, способным выдерживать высокие дозы давления наддува в агрегатах с принудительной индукцией.

С шестого по десятое места в рейтинге самых неубиваемых двигателей также расположились моторы: Volkswagen ABF, Mercedes-Benz OM617, Ford 300 Straight-6, Chrysler Slant-Six/G-Engine и Toyota 2GR.