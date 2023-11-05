Раскрыты два не очень дорогих седана, которые не требуют больших затрат после покупки 

Рост цен как на автомобили, так и на запчасти в России за последний год оказался для многих автовладельцев в стране настоящим шоком. Проблемы с обслуживанием иномарок привели к тому, что многие стали отказываться от них в пользу российских аналогов.

Но в общем списке зарубежных машин (исключив из него китайские) даже сегодня можно найти несколько не сильно дорогих седанов, которые не потребуют огромных трат на обслуживание и ремонт в последующие годы.

Речь, конечно, идет о знаменитых братьях Hyundai Solaris и Kia Rio. Построенные на единой платформе седаны неплохо зарекомендовали себя на российских просторах и долгое время носили у нас статус бестселлеров рынка.

Как Solaris, так и Rio, обладают простой конструкцией, которая может похвастать неплохой ремонтопригодностью. Да и ломаться в них особо нечему.

Правда с машинами с высокими пробегами (за 200 тысяч км) обязательно стоит проверить отсутствие задиров в цилиндрах двигателя. Они могли возникнуть, если у предыдущего владельца машины развалился каталический нейтрализатор, а его частицы засосало в камеру сгорания мотора.

Впрочем, эта проблема является не сильно распространенной, а в случае с относительно новыми машинами и вовсе не стоит внимания.

Одним из главных плюсов Solaris и Rio всегда было недорогое обслуживание и невысокая стоимость даже оригинальных запчастей. Сегодня все выглядит уже не так радужно как раньше, но по-прежнему остается возможность покупать, в том числе корейские аналоги, которые не сильно ударят по кошельку.

А в качестве альтернативы можно рассмотреть даже китайские компоненты, качество которых будет не сильно хуже, тогда как цена немного ниже.