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Названы 6 популярных кроссоверов, которые совершенно бесполезны на бездорожье

Все они продаются и очень популярны в России

Текст: Алексей Шмидт
Toyota RAV4 Adventure Offroad Package II 16

Как известно, современный кроссовер – это что-то среднее между легковушкой и внедорожником. Именно благодаря своей универсальности и практичности, а также способности передвигаться там, где простой седан или универсал не проедут, автомобили этого сегмента стали самыми популярными машинами в мире. 

Впрочем, некоторые производители таких моделей пренебрегли внедорожным аспектом. Какие из самых популярных SUV в мире совершенно не годятся для того, чтобы передвигаться на них по пересеченной местности, рассказали в США.

Американское издание «HotCars» опубликовало рейтинг самых бесполезных кроссоверов на бездорожье. Ну а Daily-Motor.Ru, в свою очередь, выбрал из общего списка машины, которые продаются и очень популярны в России.

Mazda CX-5

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Компактный «паркетник», запущенный в производство в 2012 году, сочетает в себе практически все, что нужно от идеального кроссовера. Он надежен, отлично выглядит и приятен в управлении, но далеко не самый проходимый автомобиль в своем сегменте даже несмотря на клиренс в 215 мм.

У машины долгое время отсутствовали какие-либо внедорожные режимы или помощники, а те, что появились недавно, представляют собой скорее бутафорию.

Заблокировать многодисковую муфту в приводе задних колес также нельзя, что негативным образом отражается на способностях кроссовера на бездорожье.

Kia Sorento

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Kia Sorento дебютировал в 2002 году как внедорожник с рамным кузовом, но в четвертом поколении стал вполне обычным кроссовером, который конкурирует с родственным Hyundai Santa Fe. Автомобиль зарекомендовал себя как комфортный и вместительный, но большинство его версий совершенно не подходят для бездорожья.

Блокировочный дифференциал отсутствует во всех комплектациях, кроме X-Line, но и его недостаточно для того, чтобы уверенно чувствовать себя за пределами асфальта.

Nissan X-Trail

2023 nissan x trail jdm

Идеальный кроссовер для ежедневных поездок по хорошим дорогам, но далеко не самый лучший для того, чтобы выезжать за их пределы. Виной тому не самый высокий дорожный просвет в классе, а также отсутствие у него понижающей передачи и блокировки дифференциала. 

Hyundai Santa Fe

hyundai santa fe hybrid 914

Недооценённый «паркетник», который предлагает покупателям все, что большинство из них хочет видеть в городском кроссовере. Но о том, чтобы штурмовать его бездорожье можно забыть. У него далеко не внедорожный клиренс, а также низкие свесы.

Блокирующегося дифференциала и «понижайки» также нет, так что внедорожные вылазки стоит делать с большой осторожностью. 

Toyota RAV4 

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С тех пор, как Toyota представила RAV4 (в 1994 году), этот компактный кроссовер продолжает удивлять покупателей надежностью и практичностью. А еще своей эффективностью, но только на асфальте, тогда как с поездками по бездорожью все не так идеально.

И хотя дорожный просвет «Рафика» выше 20 см, рассчитывать на что-то выдающееся на пересеченной местности в случае с ним не стоит, особенно в версии с передним приводом. 

Honda CR-V

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Надежный компактный кроссовер, дебютировавший в 1995 году, недавно перешел в шестую генерацию и все еще поражает своих владельцев высокой экономичностью и приятными ездовыми характеристиками.

Как и в случае со многими другими участниками этого ТОП-а, полный привод для него придется докупить в качестве опции, но сильно полагаться на него не стоит ввиду отсутствия каких-либо не бутафорских внедорожных помощников и одного из самых низких дорожных просветов в классе. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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