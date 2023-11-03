Новый минивэн Toyota, который будет крупнее Lexus LM, показали на первых изображениях

Toyota не отказывается от существующей линейки минивэнов даже несмотря на то, что спрос на такие автомобили уже не настолько высок, как раньше. Этим летом компания представила четвертую генерацию знаменитого Alphard, вместе с которым состоялся дебют его брата-близнеца Vellfire третьей генерации.

В перспективе к ним присоединится новый Odyssey (в конце 2023 года), а в 2024 году появится совершенно новый роскошный минивэн, название которого пока засекречено. Каким может оказаться дизайн такого автомобиля, а также размеры показали и рассказали инсайдеры с японского портала «BestCarWeb».

В качестве основы для новинки должна выступить модель GranAce, которую нельзя назвать премиальной, поскольку она построена с оглядкой на коммерческую составляющую.

Главным отличием нового вэна Toyota (на рендере выше) от родственника станет роскошный экстерьер с обилием хрома, а также интерьер, который должен расположить машину на вершине линейки MPV-моделей марки.

Автомобиль получит длину 5,3-метра, а также ширину и высоту в 2 метра. Размеры новинки окажутся настолько внушительными, что превзойдут Lexus LM и будут сравнимы с длиннобазными Mercedes-Benz V-Class.

В качестве силовой установки для машины должен выступить 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом, выдающий 415 лошадиных сил. Связку ему составит электромотор на 180 л.с.

Предполагаемая цена самого большого и роскошного минивэна Toyota – от 8 до 10 миллионов иен или 4 миллиона 950 – 6 миллионов 175 тысяч рублей.