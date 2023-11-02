6 летающих мётл, дизайн которых вдохновлен автомобильными брендами: какую выберете вы?

Праздник Хэллоуин, ставший непосредственной частью западной поп-культуры, уже закончился, но тема, связанная с «Днем всех святых» всё еще остается актуальна в интернете. Одними из ее непосредственных участников являются ведьмы и волшебники, которые могут быстро передвигаться от точки А к точке Б благодаря летающим метлам.

Компания «Hippo Leasing» связала это направление с автомобильной тематикой, показав шесть вариантов летающих мётл, если бы их выпускали ведущие мировые автопроизводители.

Tesla

Метла от Tesla была явно вдохновлена стилем, который американская компания собирается использовать в пикапе Tesla Cybertruck. Ей достались прямые линии и углы, светодиодное освещение, а также современная отделка из матового металла.

Mini

Летающая метла, выполненная в культовом цвете British Racing Green, обладает классическими элементами дизайна, такими как кожаное сиденье, похожее на те, что используются в некоторых винтажных мотоциклах, а также деревянной рукояткой и кожаными стропами, в которых во время полета удобно будет держать ноги.

Porsche

Метла, на которой можно отправиться в дальний перелет, от Porsche выглядит почти так же, как классический спорткар 911. Ее корпус окрашен в белый цвет с красными полосами, имеются округлости, характерные для «девятьсот одиннадцатого», а также имеются низко посаженные задние фонари и классический спойлер в виде утиного хвоста.

Aston Martin

Если бы компания Aston Martin выпускала летающие метлы, то их модель выглядела бы примерно так, как на изображении выше. Средство передвижения для волшебников и ведьм от британской марки представляло бы сотой смесь классического стиля и модернизма с деревянными акцентами и металлической кормой.

Конструкция метлы выглядит очень спортивно и по посадке напоминает гоночный велосипед (обратите внимание, где находятся ручки). При этом ее оснащение включает в себя вполне современные светодиодные фонари, установленные сзади.

Volkswagen

Летающая метла от Volkswagen вдохновлена движением хиппи и, в частности, классическим VW Beetle и знаменитым микроавтобусом T1 Bulli.

Передняя часть ее конструкции представляет собой сложное крыло с круглой фарой на конце, а центральная секция состоит из металлических бамперов, прикрывающих простое сиденье. В качестве цвета выбран ярко-синий оттенок с вкраплениями из белых ромашек.

Ferrari

Последняя из шести мётл, вдохновленных автомобильными брендами, основана на дизайне итальянской марки Ferrari.

Вымышленное транспортное средство по задумке ее авторов выполнено полностью из углеродного волокна и обладает характерным цветом Rosso Corsa, сочетающимся с кожаным сиденьем, а также подставкой для ног, итальянским триколором и эмблемами «Скудерии».