В США назвали лучший маленький кроссовер в 2023 году: его можно купить в РФ

Сегмент субкомпактных и компактных SUV является одним из самых конкурентных среди мировых автопроизводителей, оставаясь чуть ли не главным драйвером продаж в последнее время. Предложений в этом классе очень много, а это значит, что выбор такого кроссовера выглядит очень непростым.

Помочь в нем решили журналисты американского издания «Motorbiscuit», раскрывшие лучший по мнению его редакции маленький кроссовер в 2023 году.

Лучшим небольшим «паркетником» в США считают японский вседорожник Mazda CX-30. По словам авторов заметки, в которой эта модель «Мазды» удостаивается похвалы, CX-30 стабильно находится на вершинах любых респектабельных рейтингов. А еще это неоспоримый лидер в своем классе.

Среди качеств, которые позволяют ему быть лучшим в своем сегменте, называют отличную управляемость, несколько удачных вариантов двигателей (на 191 и 227 л.с.), выдающуюся экономичность, а также наличие множества необходимых функций помощи водителю, включая: систему предупреждения о возможности лобового столкновения, автоматического экстренного торможения, предупреждения о выезде с пределов полосы, адаптивный «круиз» и многое другое.

Кроме того, CX-30 является обладателем премии Top Safety Pick, а организация NHTSA присвоила ему 5-звездочный рейтинг безопасности.

Еще одной причиной, по которой лучшим небольшим кроссовером был назван именно этот автомобиль Mazda, является его цена. В США за машину просят от 22 тысяч 950 долларов до 35 тысяч 400 долларов в зависимости от версии. При пересчете на рубли это примерно 2 миллиона 250 – 3 миллиона 450 тысяч рублей.

Что интересно, CX-30 сейчас продаётся и в России. Машину ввозят к нам по параллельному импорту. Вот только цены на него заметно превышают американские, начинаясь с отметки в 3 миллиона рублей и доходя до суммы в 5 миллионов 500 тысяч рублей.