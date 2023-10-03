Ремонт вмятины крыла модного пикапа Rivian R1T оценили в невероятные 4 млн рублей

Мы уже рассказывали о том, что конструкция пикапа Rivian R1T обладает одной неприятной особенностью, которая в случае даже небольшого повреждения по периметру кузова требует полного разбора практически всего автомобиля, включая его салона.

Официальные дилеры выставляют суммы за подобные ремонты, сопоставимые с ценой самой машины в новом состоянии. И это в очередной раз подтвердил житель США, который обратился в сервис Rivian для устранения вмятины на крыле машины.

Стоимость ремонта оказалась для него настоящим шоком, ведь убрать вмятину на заднем крыле его автомобиля предложили за колоссальную 41 тысячу долларов (примерно 4 миллиона рублей по текущему курсу).

Сервисмены объясняли столь высокую стоимость ремонта пикапа необходимостью замены панели, простирающейся под кузовом, что потребовало бы огромного объема работ, в том числе установки новой панорамной крыши и даже замены тяговой батареи.

Разумеется, такой вариант владельца модного пикапа не устроил и он решил обратиться в один из гаражных сервисов, который разобрался с проблемой за гораздо меньшие деньги и всего за 2 дня.

Весь процесс устранения вмятины показали на 6-минутном видео, собравшем за 2 недели более 270 тысяч просмотров. Причем обошлось не только без разрезания металла, но даже без его покраски, поскольку вмятину удалось просто-напросто вытянуть.

В какую сумму обошелся ремонт машины владелец не раскрыл, но можно предположить, что он оказался как минимум в 100 раз дешевле, чем ему предлагали в официальном сервисе Rivian.