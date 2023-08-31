Раскрыты автомобили, в которых чаще всего скручивают пробег

Проблема со скруткой пробега в автомобилях на вторичном рынке актуальна не только для России, но и для других стран мира. По этой причине большинство экспертов советует перед покупкой подержанной машины тщательно проверять ее историю по всем возможным базам.

При этом с определенными моделями стоит быть максимально осторожными, поскольку по статистике именно они чаще всего подвергаются скручиванию цифр на одометрах.

Сервис «carVertical» провел исследование, в котором выяснил, что каждый седьмой б/у-автомобиль Opel Astra в мире по состоянию на 2023 год обладает скрученным пробегом (такая проблема обнаружилась в 14,6% всех проверенных машин).

На втором месте по этому показателю идет Audi A6 с результатом в 14,4%, а тройку замыкает BMW 3er – 13,4%.

С четвертого по десятое места в этом анти-рейтинге расположились: Land Rover Range Rover (13,3%), Audi A3 (13,1%), Mercedes-Benz E-Class (11,4%), Audi A4 (11,2%), Opel Corsa (10,9%), Land Rover Discovery (10,8%), а также Volkswagen Golf с 10,6% машин со скрученным пробегом по состоянию на 2023 год.