Британцы раскрыли самые беспроблемные хэтчбеки: их рекомендуют к покупке

Несмотря на то, что некогда популярнейший тип автомобилей – хэтчбек – постепенно превращается в что-то устаревшее, и, возможно будет полностью вытеснен компактными кроссоверами, такие машины продолжают колесить по дорогам мира и хоть и небольшими темпами, но продаются.

Авторитетный британский журнал «WhatCar» провел собственное исследование, составив список из самых надежных 5-дверок возрастом от 4 до 10 лет.

1 место – Mazda 3 (2014-2019)

Один из самых продаваемых в линейке Mazda автомобилей является еще и самым надежным в своем сегменте. Если верить исследованию британских аналитиков, рейтинг надежности этой модели составляет 99,3%.

На различные неисправности в случае с этой пятидверкой жаловались всего 3,6% ее обладателей. Единственной проблемной областью Mazda 3 оказалась ее электрика, не затрагивающая работу двигателя.

2 место – Honda Civic (2012-2017)

Надежность таких «Хонд» никогда не подвергалась сомнениям, что подтверждает и их свежий рейтинг надежности, составляющий 96,2%.

На свои машины сетовали всего 6% владельцев, основной жалобой от которых были сложности с лакокрасочным покрытием кузова, тормозами и коробкой передач/сцеплением.

3 место – Hyundai i30 (2012-2017)

Ставший отличной альтернативой Ford Focus и Opel Astra хэтчбек обладает не только доступной ценой и хорошим оснащением, но еще и сильной стороной в виде надежности. В «Туманном Альбионе» уровень беспроблемности этой модели оценивается в 94,6%. О каких-либо неисправностях сообщили всего 14% ее владельцев.

В ТОП-5 самых крепких автомобилей на вторичном рынке Великобритании также вошли: дизельный Seat Leon (2013-2020) и Toyota Auris (2007-2013) c оценками надежности 93,5% и 92,3% соответственно.