Раскрыты самые дорогие автомобильные бренды в мире – есть сюрпризы

Консалтинговая компания «Kantar BrandZ», специализирующаяся на оценке брендов (не только автомобилей), провела исследование, в котором назвала десятку наиболее дорогих автомобильных марок в мире.

Исследование, подготовленное аналитиками, продемонстрировало интересные результаты. В десятку лучших в 2023 году неожиданно вошли два производителя исключительно электромобилей, один из которых и вовсе стал лучшим, а второй оказался в ТОП-е единственным «китайцем».

При составлении рейтинга специалистами «Kantar BrandZ» рассчитывалась цена того или иного бренда в долларах.

В итоге самой дорогой автомобильной маркой в мире в 2023 году оказалась Tesla с ориентировочной ценой бизнеса в 67,6 миллиарда долларов. Более, чем в два раза ей уступила Toyota (28,5 миллиарда долларов), а тройку замкнул Mercedes-Benz, оцененный в 23,9 миллиарда долларов.

На четвертой позиции расположилась BMW с ценой в 20,9 миллиарда долларов, за которой выстроились: Porsche (16,1 миллиарда долларов), китайский BYD (10 миллиардов долларов), Ford (9,1 миллиарда долларов), Audi (8,2 миллиарда долларов), Honda (8 миллиардов долларов) и Ferrari (7,7 миллиарда долларов).