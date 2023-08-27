В Японии назвали лучшие местные среднеразмерные кроссоверы 

Кроссоверы и внедорожники являются представителями очень популярного сегмента, где машины длиной 4,5-метра и более принято называть «среднеразмерными».

Журналисты японского издания «BestCar» протестировали всех представителей этого класса среди местных моделей, после чего составили пятерку SUV с лучшими общими характеристиками.

На первую строчку в рейтинге лучших японских среднеразмерных кроссоверов авторы этого ТОП-а поставили Mitsubishi Outlander.

Длина такого кроссовера равна 4,7-метрам, а цены на местном рынке начинаются с отметки в 4 миллиона 840 тысяч иен (3,1 млн рублей). Его хвалят за хорошую управляемость, а также экономичность, обеспечиваемую гибридной силовой установкой, в которой 2,4-литровый ДВС используется только для выработки электроэнергии, а не вращает колеса.

Вторая позиция оказалась за Mazda CX-60. В стартовой версии такие кроссоверы в Японии стоят от 2 миллионов 992 тысяч иен (1,9 млн рублей) и оснащаются производительным турбодизелем. В числе плюсов этой модели также оказались отличные драйверские характеристики.

Бронза досталась Toyota Harrier (цена – от 3 миллионов 128 тысяч иен или 2 миллиона рублей). Этот среднеразмерный кроссовер включили в рейтинг лучших благодаря высокому качеству его интерьера, а также отличному гибридному двигателю, обеспечивающему производительную и при этом тихую работу.

Nissan X-Trail

Четвертым в этом списке стал Nissan X-Trail со стартовым ценником в 3 миллиона 198 тысяч 800 иен (2,1 млн рублей), в котором авторам этого рейтинга понравилась его управляемость, высокая мощность и плавное ускорение.

Замкнул пятерку Subaru Forester с прайсом от 2 миллиона 992 тысяч иен (1,9 млн рублей), где главным преимуществом этой модели сами японцы называют отличное соотношение цены и качества.