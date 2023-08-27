Раскрыты 3 лучших среднеразмерных седана по версии американцев

Корейский автопром за последние десятилетия сделал большой скачок, догнав, а в некоторых случаях и перегнав основных своих конкурентов. Свидетельством этого является недавнее исследование, проведенное аналитиками авторитетного американского журнала «Edmunds», назвавшего 3 лучших среднеразмерных седана, продающихся в стране.

Неожиданно для многих все ступени пьедестала оставили за собой представители автомобильных компаний из Южной Кореи.

На первой позиции в этом рейтинге с оценкой в 8,3-балла из 10 расположился Kia K5, который назвали лучшим автомобилем в классе за его надежность, простоту в управлении, отличную подвеску, исключительно хорошую шумоизоляцию и цену.

Серебро досталось Kia Stinger, который уступил K5 всего 0,1 балла. Этот фастбэк журналисты из США похвалили за отличное сочетание скорости, комфорта, стиля и практичности, а также охарактеризовали как «выдающийся продукт в своем сегменте».

Hyundai Sonaa

Замкнул тройку представитель модельной линейки компании Hyundai – Sonata. Его оценка составила 8 баллов из 10. Бронзу этому седану присудили за смелый дизайн, одну из лучших информационно-развлекательных систем в классе, а также совокупность качеств, необходимых для семейного седана.

Напомним, все три эти модели сейчас продаются и на российском рынке, но их ввозят не официально, а по параллельному импорту. За Kia K5 «серые» дилеры сейчас просят минимум 3,3 миллиона рублей, за Kia Stinger – от 2,8 миллиона рублей, а за Hyundai Sonata – от 2,6 миллиона рублей.