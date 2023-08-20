В США начали считать автомобили Subaru ненадежными?

Американское аналитическое агентство «Consumer Reports» обновило свой рейтинг надежности в категории новые автомобили. Дословно этот ТОП называется «список новых машин, которые можно купить за 30 тысяч долларов» (при пересчете на нашу валюту примерно 2 миллиона 800 тысяч рублей).

Одним из главных сюрпризов в нем в 2023 году стало отсутствие автомобилей японской марки Subaru, которые до этого были завсегдатаями подобных исследований.

Оценка каждой из моделей, вошедших в итоговый лист, формировалась на основе нескольких факторов, главным из которых была надежность. В итоге в десятке оказались три автомобиля «Тойоты», две «Хонды», а также по одному «Ниссану», «Киа», «Мини», «Шевроле» и «Форд».

Открыл список самых крепких новых машин в США по состоянию на 2023 год гибрид Toyota Corolla. Сразу за этим седаном следуют: Nissan Altima, Kia K5, Mini Cooper и обычная версия Toyota Corolla.

Шестая позиция в этом рейтинге оказалась за Honda Civic, тогда как седьмая за кроссовером Toyota Corolla Cross. Восьмым стал Honda HR-V, девятым – Chevrolet TrailBlazer, а замкнул десятку Ford Maverick в гибридном исполнении.

Отсутствие в этом ТОП-е автомобилей Subaru объясняют тем, что вся линейка моделей этой японской марки в США не включает в свое оснащение в базовой комплектации ряд обязательных функций безопасности, которые частично влияют на итоговую оценку для каждой из моделей.