Раскрыты автомобили, которых лучше избегать в 2023 году. И почему

Несмотря на заоблачные цены спрос на автомобили продолжает расти, а сбои в цепочках поставок обостряют эту и без того неприятную проблему. Все это не могло не сказаться на качестве машин, выпускаемых в последние годы.

Редакция американского журнала «HotCars» составила список автомобилей, от которых лучше держаться подальше. А Daily-Motor.Ru, в свою очередь, выделил из него те модели, что сейчас можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынках России.

Tesla Model Y

Причины, по которым стоит избегать – плохое качество сборки, неуклюжесть

Плюсы

Скорость (особенно в версии Performance) Широкий список опций Передовые технологии Tesla

Минусы

Сильно примелькался на дорогах Нет поддержки Apple CarPlay и Android Auto Слишком «цифровой» интерьер

Lexus GX

Причины, по которым стоит избегать – устаревший дизайн, ужасающий расход топлива

Плюсы

Оснащение в базовой версии Отличные внедорожные качества Современная мультимедийная система

Минусы

Высокое потребление горючего Тесные сиденья третьего ряда Посредственное ускорение

Ford Explorer

Причины, по которым стоит избегать – шумный двигатель, нерасторопный «автомат»

Плюсы

Мощные двигатели для быстрого ускорения Хорошие показатели с точки зрения безопасности Вместительный грузовой отсек

Минусы

Третий ряд сидений подходит только для детей Дешевые материалы отделки салона

Mercedes-Benz GLE

Причины, по которым стоит избегать – цена не соответствует качеству

Плюсы

Высокий класс Мощные двигатели Роскошный, просторный и технологичный интерьер

Минусы

Тесный третий ряд сидений Ужасный интерфейс мультимедийной системы Жесткая подвеска

Volkswagen Atlas

Причины, по которым стоит избегать – низкая надежность

Плюсы

Один из самых недорогих трехрядных кроссоверов Один из самых просторных автомобилей Volkswagen Высокая буксировочная способность

Минусы