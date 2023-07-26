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Раскрыты автомобили, которых лучше избегать в 2023 году. И почему

Появление некоторых моделей в этом списке оказалось неожиданностью

Текст: Михаил Романченко

Несмотря на заоблачные цены спрос на автомобили продолжает расти, а сбои в цепочках поставок обостряют эту и без того неприятную проблему. Все это не могло не сказаться на качестве машин, выпускаемых в последние годы. 

Редакция американского журнала «HotCars» составила список автомобилей, от которых лучше держаться подальше. А Daily-Motor.Ru, в свою очередь, выделил из него те модели, что сейчас можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынках России. 

Tesla Model Y

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Причины, по которым стоит избегать – плохое качество сборки, неуклюжесть

Плюсы

  1. Скорость (особенно в версии Performance)
  2. Широкий список опций
  3. Передовые технологии Tesla

Минусы

  1. Сильно примелькался на дорогах
  2. Нет поддержки Apple CarPlay и Android Auto
  3. Слишком «цифровой» интерьер

Lexus GX

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Причины, по которым стоит избегать – устаревший дизайн, ужасающий расход топлива

Плюсы

  1. Оснащение в базовой версии
  2. Отличные внедорожные качества
  3. Современная мультимедийная система

Минусы

  1. Высокое потребление горючего
  2. Тесные сиденья третьего ряда
  3. Посредственное ускорение

Ford Explorer

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Причины, по которым стоит избегать – шумный двигатель, нерасторопный «автомат»

Плюсы

  1. Мощные двигатели для быстрого ускорения
  2. Хорошие показатели с точки зрения безопасности
  3. Вместительный грузовой отсек 

Минусы

  1. Третий ряд сидений подходит только для детей
  2. Дешевые материалы отделки салона

Mercedes-Benz GLE

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Причины, по которым стоит избегать – цена не соответствует качеству

Плюсы

  1. Высокий класс
  2. Мощные двигатели
  3. Роскошный, просторный и технологичный интерьер

Минусы

  1. Тесный третий ряд сидений
  2. Ужасный интерфейс мультимедийной системы
  3. Жесткая подвеска

Volkswagen Atlas

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Причины, по которым стоит избегать – низкая надежность

Плюсы

  1. Один из самых недорогих трехрядных кроссоверов 
  2. Один из самых просторных автомобилей Volkswagen 
  3. Высокая буксировочная способность

Минусы

  1. Низкая надежность
  2. Слабое ускорение
  3. Невысокая топливная экономичность по сравнению с конкурентами. 
Источник:HotCars

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