Раскрыты автомобили, которых лучше избегать в 2023 году. И почему

Несмотря на заоблачные цены спрос на автомобили продолжает расти, а сбои в цепочках поставок обостряют эту и без того неприятную проблему. Все это не могло не сказаться на качестве машин, выпускаемых в последние годы.
Редакция американского журнала «HotCars» составила список автомобилей, от которых лучше держаться подальше. А Daily-Motor.Ru, в свою очередь, выделил из него те модели, что сейчас можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынках России.
Tesla Model Y
Причины, по которым стоит избегать – плохое качество сборки, неуклюжесть
Плюсы
- Скорость (особенно в версии Performance)
- Широкий список опций
- Передовые технологии Tesla
Минусы
- Сильно примелькался на дорогах
- Нет поддержки Apple CarPlay и Android Auto
- Слишком «цифровой» интерьер
Lexus GX
Причины, по которым стоит избегать – устаревший дизайн, ужасающий расход топлива
Плюсы
- Оснащение в базовой версии
- Отличные внедорожные качества
- Современная мультимедийная система
Минусы
- Высокое потребление горючего
- Тесные сиденья третьего ряда
- Посредственное ускорение
Ford Explorer
Причины, по которым стоит избегать – шумный двигатель, нерасторопный «автомат»
Плюсы
- Мощные двигатели для быстрого ускорения
- Хорошие показатели с точки зрения безопасности
- Вместительный грузовой отсек
Минусы
- Третий ряд сидений подходит только для детей
- Дешевые материалы отделки салона
Mercedes-Benz GLE
Причины, по которым стоит избегать – цена не соответствует качеству
Плюсы
- Высокий класс
- Мощные двигатели
- Роскошный, просторный и технологичный интерьер
Минусы
- Тесный третий ряд сидений
- Ужасный интерфейс мультимедийной системы
- Жесткая подвеска
Volkswagen Atlas
Причины, по которым стоит избегать – низкая надежность
Плюсы
- Один из самых недорогих трехрядных кроссоверов
- Один из самых просторных автомобилей Volkswagen
- Высокая буксировочная способность
Минусы
- Низкая надежность
- Слабое ускорение
- Невысокая топливная экономичность по сравнению с конкурентами.