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Новейший люксовый кроссовер Toyota Century SUV показан на качественных изображениях

Он может оказаться в несколько раз дороже Land Cruiser 300

Текст: Алексей Шмидт
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Независимые дизайнеры продолжают гадать на тему того, как будет выглядеть новый люксовый кроссовер компании Toyota, который планируют назвать Century SUV. Премьера этой модели состоится уже в ближайшие месяцы, но ее дизайн по-прежнему остается загадкой.

Приоткрыть занавесу тайны решили автомобильные художники из Японии с ником «Halo Oto», выкладывающие некоторые свои работы на YouTube.

Как видно на опубликованных рендерах, потенциально самый роскошный и дорогой автомобиль в линейке Toyota получит строгий дизайн, роднящий его с одноименным седаном Century, который выпускается с далекого 1967 года. 

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Машине может достаться пятиугольная радиаторная решетка с сетчатым хромированным рисунком, раздвоенная головная оптика, прямоугольные боковины, а также необычный блок задних фонарей, обрамленных хромированной окантовкой. 

Кроме того, на изображениях хорошо заметна длинная колесная база автомобиля, на которую можно обратить внимание, взглянув на широкие задние двери.

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В основу Century SUV должна лечь архитектура GA-K, на которой ранее были построены такие модели, как: Toyota Grand Highlander и Lexus TX. Впрочем, это обстоятельство отнюдь не говорит о том, какими двигателями собираются комплектовать такой вседорожник. 

Официальный дебют новейшего люксового кроссовера японской марки состоится до конца этого лета. Предполагаемые цены на него уже известны – от 10 до 15 миллионов йен, что эквивалентно суммам от 6 до 9 миллионов рублей по текущему курсу. Это примерно в 2-3 раза дороже, чем сейчас в Японии просят за Land Cruiser 300.

Фото:Halo oto

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