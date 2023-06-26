Новейший люксовый кроссовер Toyota Century SUV показан на качественных изображениях

Независимые дизайнеры продолжают гадать на тему того, как будет выглядеть новый люксовый кроссовер компании Toyota, который планируют назвать Century SUV. Премьера этой модели состоится уже в ближайшие месяцы, но ее дизайн по-прежнему остается загадкой.

Приоткрыть занавесу тайны решили автомобильные художники из Японии с ником «Halo Oto», выкладывающие некоторые свои работы на YouTube.

Как видно на опубликованных рендерах, потенциально самый роскошный и дорогой автомобиль в линейке Toyota получит строгий дизайн, роднящий его с одноименным седаном Century, который выпускается с далекого 1967 года.

Машине может достаться пятиугольная радиаторная решетка с сетчатым хромированным рисунком, раздвоенная головная оптика, прямоугольные боковины, а также необычный блок задних фонарей, обрамленных хромированной окантовкой.

Кроме того, на изображениях хорошо заметна длинная колесная база автомобиля, на которую можно обратить внимание, взглянув на широкие задние двери.

В основу Century SUV должна лечь архитектура GA-K, на которой ранее были построены такие модели, как: Toyota Grand Highlander и Lexus TX. Впрочем, это обстоятельство отнюдь не говорит о том, какими двигателями собираются комплектовать такой вседорожник.

Официальный дебют новейшего люксового кроссовера японской марки состоится до конца этого лета. Предполагаемые цены на него уже известны – от 10 до 15 миллионов йен, что эквивалентно суммам от 6 до 9 миллионов рублей по текущему курсу. Это примерно в 2-3 раза дороже, чем сейчас в Японии просят за Land Cruiser 300.