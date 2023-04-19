Немецкое ателье Irmscher превратило VW Transporter в удобный кемпер: фото

Немецкое тюнинг-ателье Irmscher, известное многими проектами, в которых в основном фигурируют автомобили, продающиеся в Европе, подготовило новый пакет доработок. Он предназначен для модели Volkswagen Transporter T6.1 и превращает машину в авантюрный кемпер.

Микроавтобус получил ряд внешних аксессуаров, которые служат не только для красоты, но и способны помочь путешественникам не оказаться в непредвиденной ситуации в глуши.

Изюминкой проекта являются 18-дюймовые колесные диски Cross Star, обутые во вседорожные покрышки Pirelli Scorpion.

Кроме того, кемпер от Irmscher нарочито лишили эмблемы VW на радиаторной решетке, установили спереди «кенгурятник», а также предусмотрели по бокам черные матовые пороги, защищающие пластиковый обвес машины от царапин.

На крышу автомобиля немецкое ателье водрузило палатку, а для более комфортного времяпрепровождения разработало многофункциональную систему «i Box». Комплект, способный превратить салон машины в жилое пространство, устанавливается и демонстрируется всего за 10 минут.

Он включает в себя дополнительную кровать, съемный кухонный модуль с плитой и раковиной, переносной душ, а также множество отсеков для хранения вещей.

Сколько стоит комплект доработок для VW Transporter T6.1 пока неизвестно, но отдельно комплект «i Box» можно купить за 5 тысяч 327 долларов (435 тысяч рублей). Очевидно, что комплексная доработка машины обойдется немного дороже.