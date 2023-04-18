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Эти кроссоверы самые ненадежные: их не советуют к покупке в 2023 году

В ТОП-5 вошли два «американца», а также по одному немецкому, корейскому и японскому SUV

Текст: Алексей Шмидт
Volkswagen Taos 17

Популярность того или иного кроссовера на рынке совершенно не значит, что он является надежным. Подтверждением этого может служить новый рейтинг беспроблемности SUV, составленный американскими журналистами из издания «Top Speed». 

Авторы этого ТОП-а в своем исследовании опирались на публикации авторитетных аналитиков из Consumer Reports, ежегодно собирающих статистику по отзывам машин в США.

Daily-Motor.Ru ознакомился с материалами обоих этих изданий, выделив среди лидеров анти-рейтинга модели, которые еще недавно продавались в России официально и доступны на нашем рынке, в том числе и сейчас.  

Volkswagen Taos

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Самым ненадежным кроссовером был назван немецкий «паркетник» VW Taos. Согласно оценки Consumer Reports, такие автомобили страдают от проблем с двигателем, электронными компонентами, затрагивающими безопасность, а также от незначительных неисправностей трансмиссии и топливной системы. Общая оценка прогнозируемой надежности – 1 балл из 5 возможных.

Kia Sorento

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Аналогичный балл журналисты Top Speed присудили и корейскому Kia Sorento, который, как они отмечают, в новом поколении демонстрирует неисправности трансмиссии, а также мелкие дефекты.

Впрочем, в первую очередь они связанны с его гибридными компонентами, тогда как в России гибридный «Соренто» как не продавался, так и не продается. 

Ford Exproler

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Официальных поставок шестого поколения Ford Explorer в Россию не было, однако с недавних пор такие кроссоверы ввозят на наш рынок по параллельному импорту. Все проблемы, которые затрагивали этот вседорожник за минувший год, согласно оценке американских аналитиков, были связаны с его электроникой, трансмиссией, а также целостностью кузова. Общий балл прогнозируемой надежности модели оказался равен 1 из 5.

Nissan Pathfinder 

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Еще один представитель самых ненадежных SUV по версии Top Speed и Consumer Reports, который ввозят в Россию по «серым» каналам. Как пишут оба эти издания, проблем с пятым поколением этой модели было не так много, однако все они касались его электрической части, силового оборудования, а также кузова и коробки передач.

При этом линейка двигателей вседорожника оказалась надежной, но даже она не помогла ему набрать в этом рейтинге более 1 балла. 

Jeep Compass

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В случае с «Компасом» ситуация оказалась чуть лучше, и модели удалось заработать целых 2 балла из 5 возможных в рамках прогнозируемой надежности.

При этом в Consumer Reports при выставлении оценке этой модели учитывали все проблемы, которые были зафиксированы за Compass до этого, тогда как модель 2023 модельного года в этом анализе не участвовала.

Источник:Top Speed, Consumer Reports

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