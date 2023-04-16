«Больно смотреть»: самые некрасивые кроссоверы и внедорожники в мире

Как известно, эстетика – дело вкуса. Впрочем, в некоторых случаях общее мнение о красоте или ее отсутствии сходится. Как раз о таких автомобилях сегодня и пойдет речь.

Редакция Daily-Motor.Ru составила ТОП из самых уродливых кроссоверов и внедорожников в истории автопрома. Разумеется, рейтинг субъективный, так что своими вариантами не блещущих красотой машин из сегмента SUV предлагаем делиться в комментариях.

Subaru B9 Tribeca

Эта модель – самый «мягкий» пример того, как сделать дизайн автомобиля непривлекательным. В случае с этим Subaru речь идет в большей степени о передней части кузова, тогда как в остальном автомобиль выглядел вполне сносно.

Jeep Cherokee

Еще один образец того, чем можно пугать как взрослых, так и детей. В Cherokee образца 2014 года переднюю часть кузова оформили чересчур смело, что сильно испортило ее общий внешний облик, перечеркнув гармоничный дизайн культовой модели.

Infiniti QX56

Чтобы увидеть, что с этим автомобилем что-то не так, достаточно взглянуть на его «передок». Идея разместить фары ниже уровня середины радиаторной решетки привела к тому, что пропорции машины оказались слишком странными. В следующем поколении японцы решили слегка сменить форму фар, но результат оказался мягко скажем не лучше.

Buick Rendezvous

Есть несколько деталей, из-за которых смотреть на Rendezvous больно. Во-первых, это овальная решетка радиатора, верхняя часть которой интегрирована в капот. Во-вторых, формат головной светотехники, в которой поворотники явно находятся не на том месте, где должны, создавая в экстерьере модели хаос.

Ssangyong Rodius

Rodius хоть и выглядит как кроссовер, но представляет собой скорее вместительный минивэн с не самым удачным дизайном. Странного вида решетка радиатора, а также огромные фары, не пропорциональные остальным элементам кузова, сделали свое дело – продажи автомобиля сильно не дотягивали до тех, на которые рассчитывала сама Ssangyong.

Pontiac Aztek

До появления в сериале «Во все тяжкие» Aztek был просто уродливым автомобилем, провалившимся на рынке. Его неуклюжий, непропорциональный и неопрятный внешний облик привел к тому, что машину сняли с производства спустя 5 лет после начала выпуска.

Nissan Juke

В отличие от многих других участников этого анти-рейтинга этот кроссовер Nissan является примером популярного автомобиля. «Паркетнику» достался своеобразный дизайн с очень рискованными решениями.

Впрочем, похоже, некоторым они даже пришлись по вкусу. Тем не менее, именно Juke является одним из самых частых участников ТОП-ов самых некрасивых автомобилей в истории.