Владеть этими автомобилями максимально выгодно: их рекомендуют покупать американцы

Американское исследовательское агентство Vincentric опубликовало список победителей в категории «Лучший легковой автомобиль по стоимости владения» в 2023 году. С материалом зарубежных журналистов ознакомился портал Daily-Motor.Ru.
Vincentric измеряет стоимость владения, используя восемь различных стоимостных факторов: амортизация, сборы и налоги, топливо, страхование, техническое обслуживание, упущенная выгода и ремонт. Используя статистическую модель, победители определяются путем измерения того, какие автомобили имели более низкую, чем ожидалось, стоимость владения с учетом их рыночного сегмента и цены.
Учитывая, что фактор цены топлива также играет большую роль в определении итоговой стоимости содержания машины, большинство из участников этого ТОП-а оказались гибридами или электромобилями.
Kia Rio
Корейский седан Kia Rio был признан лучшим малолитражным автомобилем. Сопутствующие факторы:
- На 3,4% ниже ожидаемой стоимости владения;
- Самая низкая стоимость ремонта в своем классе;
- Самая низкая совокупная стоимость владения в своем классе;
- Превзошел 2 модели конкурентов.
Mini Cooper Electric
Хэтчбек компании Mini первенствовал в категории лучший малолитражный хэтчбек. Сопутствующие факторы, которые позволили ему одержать победу в этой номинации, оказались следующими:
- На 11,9% ниже ожидаемой стоимости владения;
- Лучшая экономия топлива в своем классе;
- Самая низкая стоимость обслуживания в своем классе;
- Самые низкие эксплуатационные расходы в своем классе;
- Превзошел по этому показателю 2 модели конкурентов.
Toyota Corolla Hybrid
Лучшим компактным автомобилем был признан гибридный седан Toyota.
- На 12,8% ниже ожидаемой стоимости владения;
- Самая низкая стоимость обслуживания в своем классе;
- Самая низкая совокупная стоимость владения в своем классе;
- Превзошел по этому показателю 8 моделей конкурентов.
Nissan Leaf
Компактным хэтчбеком с лучшей стоимостью владения в 2023 году оказался японский электрокар компании Nissan.
- На 21,4% ниже ожидаемой стоимости владения;
- Самая низкая стоимость обслуживания в своем классе;
- Самые низкие эксплуатационные расходы в своем классе;
- Самая низкая совокупная стоимость владения в своем классе;
- Превзошел по этому показателю 10 моделей конкурентов.
Honda Accord Hybrid
Популярная 4-дверка от компании Honda одержала победу в категории лучший среднеразмерный седан. Помогли ей в этом следующие факторы:
- На 17,2% ниже ожидаемой стоимости владения;
- Самая низкая стоимость обслуживания в своем классе;
- Самая низкая совокупная стоимость владения в своем классе;
- Превзошел по этому показателю 10 моделей конкурентов.
Chrysler 300
Лучшим по стоимости содержания в классе больших седанов был выбран Chrysler 300.
- На 1,2% ниже ожидаемой стоимости владения;
- Самая низкая стоимость обслуживания в своем классе;
- Самая низкая стоимость ремонта в своем классе;
- Самая низкая совокупная стоимость владения в своем классе;
- Превзошел 1 модель конкурента.
Ford Mustang
Победителем в номинации лучший по стоимости владения спортивный автомобиль стал культовый Ford Mustang. Лучшим в своей категории его сделала совокупность нескольких факторов, включая:
- На 7,2% ниже ожидаемой стоимости владения;
- Превзошел по этому показателю 6 моделей конкурентов.