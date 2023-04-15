ДомойАвтоновости сегодняВладеть этими автомобилями максимально выгодно: их рекомендуют покупать американцы

Владеть этими автомобилями максимально выгодно: их рекомендуют покупать американцы

В США назвали лучшие легковые автомобили по стоимости владения. Некоторые из них продаются в России

Текст: Алексей Шмидт
Копия kia rio 2023 tab bottom strong silhouette 1

Американское исследовательское агентство Vincentric опубликовало список победителей в категории «Лучший легковой автомобиль по стоимости владения» в 2023 году. С материалом зарубежных журналистов ознакомился портал Daily-Motor.Ru. 

Vincentric измеряет стоимость владения, используя восемь различных стоимостных факторов: амортизация, сборы и налоги, топливо, страхование, техническое обслуживание, упущенная выгода и ремонт. Используя статистическую модель, победители определяются путем измерения того, какие автомобили имели более низкую, чем ожидалось, стоимость владения с учетом их рыночного сегмента и цены.

Учитывая, что фактор цены топлива также играет большую роль в определении итоговой стоимости содержания машины, большинство из участников этого ТОП-а оказались гибридами или электромобилями.

Kia Rio 

Копия 2022 kia rio sedan s fq oem 1 1600 1

Корейский седан Kia Rio был признан лучшим малолитражным автомобилем. Сопутствующие факторы:

  • На 3,4% ниже ожидаемой стоимости владения;
  • Самая низкая стоимость ремонта в своем классе;
  • Самая низкая совокупная стоимость владения в своем классе;
  • Превзошел 2 модели конкурентов.

Mini Cooper Electric

620234a5b33e465a9a6b800e

Хэтчбек компании Mini первенствовал в категории лучший малолитражный хэтчбек. Сопутствующие факторы, которые позволили ему одержать победу в этой номинации, оказались следующими:

  • На 11,9% ниже ожидаемой стоимости владения;
  • Лучшая экономия топлива в своем классе;
  • Самая низкая стоимость обслуживания в своем классе;
  • Самые низкие эксплуатационные расходы в своем классе;
  • Превзошел по этому показателю 2 модели конкурентов.

Toyota Corolla Hybrid

Копия scale 1200 1

Лучшим компактным автомобилем был признан гибридный седан Toyota. 

  • На 12,8% ниже ожидаемой стоимости владения;
  • Самая низкая стоимость обслуживания в своем классе;
  • Самая низкая совокупная стоимость владения в своем классе;
  • Превзошел по этому показателю 8 моделей конкурентов.

Nissan Leaf

Компактным хэтчбеком с лучшей стоимостью владения в 2023 году оказался японский электрокар компании Nissan.

  • На 21,4% ниже ожидаемой стоимости владения;
  • Самая низкая стоимость обслуживания в своем классе;
  • Самые низкие эксплуатационные расходы в своем классе;
  • Самая низкая совокупная стоимость владения в своем классе;
  • Превзошел по этому показателю 10 моделей конкурентов.

Honda Accord Hybrid

Популярная 4-дверка от компании Honda одержала победу в категории лучший среднеразмерный седан. Помогли ей в этом следующие факторы: 

  • На 17,2% ниже ожидаемой стоимости владения;
  • Самая низкая стоимость обслуживания в своем классе;
  • Самая низкая совокупная стоимость владения в своем классе;
  • Превзошел по этому показателю 10 моделей конкурентов.

Chrysler 300

chrysler 300s 84.jpg.webp

Лучшим по стоимости содержания в классе больших седанов был выбран Chrysler 300. 

  • На 1,2% ниже ожидаемой стоимости владения;
  • Самая низкая стоимость обслуживания в своем классе;
  • Самая низкая стоимость ремонта в своем классе;
  • Самая низкая совокупная стоимость владения в своем классе;
  • Превзошел 1 модель конкурента.

Ford Mustang

1592654928 2

Победителем в номинации лучший по стоимости владения спортивный автомобиль стал культовый Ford Mustang. Лучшим в своей категории его сделала совокупность нескольких факторов, включая:

  • На 7,2% ниже ожидаемой стоимости владения;
  • Превзошел по этому показателю 6 моделей конкурентов.
Источник:Vincentric

Интересное по теме:

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+