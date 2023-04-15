Владеть этими автомобилями максимально выгодно: их рекомендуют покупать американцы

Американское исследовательское агентство Vincentric опубликовало список победителей в категории «Лучший легковой автомобиль по стоимости владения» в 2023 году. С материалом зарубежных журналистов ознакомился портал Daily-Motor.Ru.

Vincentric измеряет стоимость владения, используя восемь различных стоимостных факторов: амортизация, сборы и налоги, топливо, страхование, техническое обслуживание, упущенная выгода и ремонт. Используя статистическую модель, победители определяются путем измерения того, какие автомобили имели более низкую, чем ожидалось, стоимость владения с учетом их рыночного сегмента и цены.

Учитывая, что фактор цены топлива также играет большую роль в определении итоговой стоимости содержания машины, большинство из участников этого ТОП-а оказались гибридами или электромобилями.

Kia Rio

Корейский седан Kia Rio был признан лучшим малолитражным автомобилем. Сопутствующие факторы:

На 3,4% ниже ожидаемой стоимости владения;

Самая низкая стоимость ремонта в своем классе;

Самая низкая совокупная стоимость владения в своем классе;

Превзошел 2 модели конкурентов.

Mini Cooper Electric

Хэтчбек компании Mini первенствовал в категории лучший малолитражный хэтчбек. Сопутствующие факторы, которые позволили ему одержать победу в этой номинации, оказались следующими:

На 11,9% ниже ожидаемой стоимости владения;

Лучшая экономия топлива в своем классе;

Самая низкая стоимость обслуживания в своем классе;

Самые низкие эксплуатационные расходы в своем классе;

Превзошел по этому показателю 2 модели конкурентов.

Toyota Corolla Hybrid

Лучшим компактным автомобилем был признан гибридный седан Toyota.

На 12,8% ниже ожидаемой стоимости владения;

Самая низкая стоимость обслуживания в своем классе;

Самая низкая совокупная стоимость владения в своем классе;

Превзошел по этому показателю 8 моделей конкурентов.

Nissan Leaf

Компактным хэтчбеком с лучшей стоимостью владения в 2023 году оказался японский электрокар компании Nissan.

На 21,4% ниже ожидаемой стоимости владения;

Самая низкая стоимость обслуживания в своем классе;

Самые низкие эксплуатационные расходы в своем классе;

Самая низкая совокупная стоимость владения в своем классе;

Превзошел по этому показателю 10 моделей конкурентов.

Honda Accord Hybrid

Популярная 4-дверка от компании Honda одержала победу в категории лучший среднеразмерный седан. Помогли ей в этом следующие факторы:

На 17,2% ниже ожидаемой стоимости владения;

Самая низкая стоимость обслуживания в своем классе;

Самая низкая совокупная стоимость владения в своем классе;

Превзошел по этому показателю 10 моделей конкурентов.

Chrysler 300

Лучшим по стоимости содержания в классе больших седанов был выбран Chrysler 300.

На 1,2% ниже ожидаемой стоимости владения;

Самая низкая стоимость обслуживания в своем классе;

Самая низкая стоимость ремонта в своем классе;

Самая низкая совокупная стоимость владения в своем классе;

Превзошел 1 модель конкурента.

Ford Mustang

Победителем в номинации лучший по стоимости владения спортивный автомобиль стал культовый Ford Mustang. Лучшим в своей категории его сделала совокупность нескольких факторов, включая: