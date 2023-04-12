Эти кроссоверы почти не ломаются: их рекомендуют к покупке в 2023 году

По большей части люди покупают кроссоверы не для того, чтобы бороздить на них просторы бездорожья, а чтобы удобно доставить семью, друзей, вещи и домашних животных из пункта А в пункт Б. Единственное, что беспокоит владельцев таких машин, как далеко и долго она проедет без поломок.

Редакция Daily-Motor.Ru прошерстила последние материалы американской компании «Consumer Reports», занимающейся в том числе исследованиями в области надежности автомобилей, выделив самые беспроблемные по мнению аналитиков кроссоверы в 2023 году.

Lexus NX

Марка Lexus явно переняла у материнской компании Toyota способность делать надежные автомобили. Подтверждением этому является ее кроссовер NX. Единственные проблемы, на которые жаловались владельцы таких «паркетников» с начала 2023 года, касались качества кузовных деталей. Рейтинг надежности этой модели по версии «Consumer Reports» – 4 из 5 баллов.

Subaru Forester

Один из самых популярных кроссоверов компании Subaru является по совместительству еще и одним из самых беспроблемных в линейке японского автопроизводителя. Основные проблемы по его части, которые докучали его владельцам с начала 2023 года, затрагивали только бортовую электронику. Общая оценка надежности – 4 из 5 баллов.

Lexus GX

Еще один представитель модельной линейки Lexus, который, согласно исследованиям «Consumer Reports», является чрезвычайно надежным автомобилем. Согласно отчету американских аналитиков, ссылающихся на отзывы владельцев этой модели, беспроблемность позволила ей заработать по этому параметру 5 баллов из 5 возможных.

Единственная реальная проблема, которая касалась таких внедорожников в 2023 году, затрагивала их электронику (в частности работу мультимедийной системы, а также датчиков парковки и камеры заднего вида).

Mazda CX-9

Рейтинг надежности этой вместительной «Мазды» – 5 баллов из 5. Полностью беспроблемной ее назвать нельзя, но неисправности, отмеченные владельцами этого кроссовера, оказались незначительными, и совпадают с большинством главных дефектов в случае с остальными участниками рейтинга.

Речь идет только о нестабильной работе бортовой электроники (камере заднего вида и «парктроников»).