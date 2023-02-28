«Москвич 3» вошел в ТОП самых дешевых автомобилей в России

Отечественные журналисты составили список из самых доступных автомобилей в России. В своем рейтинге они указали как заявленные самими автопроизводителями цены, так и реальные прайсы, которые используют дилеры. Оказалось, что РРЦ на большинство моделей сильно отличаются от настоящих.

Пять первых строчек в рейтинге самых дешевых машин в РФ заняли модели российских производителей – «АвтоВАЗ» и «УАЗ». Лидером по этому показателю оказалась Lada Granta со стартовой ценой (РРЦ) в 678 тысяч 300 рублей и дилерской стоимость минимум 710 тысяч рублей (разница 71 тысяча рублей).

Далее расположился внедорожник Lada Niva Legend с рекомендованным прайсом 800 тысяч 900 рублей и реальным в 840 тысяч рублей (+39 тысяч 100 рублей).

Тройку замкнул УАЗ «Хантер» с РРЦ в 1 миллион 390 тысяч рублей и дилерской ценой в 1 миллион 600 тысяч рублей (разница 210 тысяч рублей).

Инфографика: Autonews

Четвертым стал «УАЗ Патриот», за который автопроизводитель рекомендует просить от 1 миллиона 530 тысяч рублей, но дилеры «накидывают» сверху минимум 170 тысяч рублей – до 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Volkswagen Polo в этом ТОП-е выделяется тем, что по РРЦ стоит дороже, чем у дилеров – 1 миллион 710 тысяч 900 рублей против 1 миллион 700 тысяч рублей (-10 тысяч 900 рублей). За ним идет Kia Picanto с рекомендованной ценой 1 миллион 334 тысячи 900 рублей и реальной в 1 миллион 800 тысяч рублей (+465 тысяч 100 рублей).

В рейтинг самых дешевых автомобилей в России вошла и первая модель «Москвича» – кроссовер с индексом «3». Причем, если верить составителям этого ТОП-а, разницы между РРЦ и дилерской ценой в случае с этим «паркетником» нет. Хоть так, хоть иначе за него просят минимум 1 миллион 970 тысяч рублей.