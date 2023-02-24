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Названы самые надежные компакт-кроссоверы: их рекомендуют к покупке

Текст: Алексей Шмидт
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Компакт-кроссоверы чаще всего являются прерогативой семейных людей, которые ценят надежность и практичность, а их популярность не подвергается сомнению. Автомобильные эксперты решили провести исследование, в ходе которого выяснили, какие небольшие SUV являются наиболее крепкими и приносящими своим владельцам удовлетворение. 

В ходе проведенного опроса, в котором принимали участие в том числе и специалисты страховой фирмы MotorEasy, мнение о том или ином кроссовере возрастом до 5 лет раскрыли более 25 тысяч их владельцев. При формировании рейтинга учитывались как общее количество проблем, так и их сложность со скоростью решения. 

Любопытный факт, в ТОП-4 оказалось сразу три представителя японского автопрома.

Toyota RAV4 (2019 – настоящее время)

2019 toyota rav4 cruiser front side action

Первая строчка в этом ТОП-е досталась кроссоверу Toyota RAV4. На долю модели пришелся максимальный рейтинг надежности – 99,5%. О поломках автомобиля в ходе опроса сообщили всего 2 процента респондентов.

Единственные неисправности, которые были обнаружены в ходе эксплуатации этого автомобиля, касались 12-вольтовой батареи и подвески кроссовера.

Honda CR-V (2012-2018)

2016 honda cr v 4dr suv touring fq oem 1 1600

В случае с этим представителем сегмента SUV речь идет именно о бензиновом варианте, который оказался надежнее дизельной версии. Рейтинг надежности CR-V с ДВС, работающим на традиционном топливе, составил 98,5%, а дефекты были обнаружены только у 6% автомобилей.

В список неисправностей, которые фиксировались владельцами этой модели, вошли незначительные поломки трансмиссии и сцепления.

Lexus NX (2014-2021)

JDPA 2020 Lexus NX 300 F Sport Silver Front View

Тройку в этом рейтинге замкнул еще один «японец» с индексом надежности 98,5%. В Европе NX предложен исключительно в гибридном варианте, который оказался не только экономичным, но еще и практически беспроблемным.

Дефекты отмечались только у 3% владельцев и касались внутренней отделки и электроники. 

BMW X3 (2018-настоящее время)

2018 bmw x3 xdrive30i test review car and driver photo 703244 s original

Баварский «паркетник», оснащенный бензиновым мотором, оказался самым надежным BMW в классе (98,1% надежности).

Среди проблем таких автомобилей владельцы чаще всего называли недовольство качеством кузовных деталей, а также работой электроники, не связанной с ДВС. 

Источник:WhatCar

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