Названы лучшие автомобили 2023 года по соотношению цена-качество

Опубликован ежегодный рейтинг «Best Cars For The Money 2023» (лучшие автомобили за свои деньги), в котором эксперты «US News & World Report» определяют модели с лучшим соотношением цена/качество по итогам года, представленные на североамериканском рынке.

При оценке автомобиля авторами рейтинга учитывались как текущие цены на те или иные модели от официальных дилеров, так и средние данные по эксплуатационным затратам за пять лет (обслуживание, ремонт, топливо, страховка).

О качестве судили по спецификациям моделей, официальным рейтингам безопасности и надежности, результатам собственных испытаний «US News & World Report» и отзывам авторитетных экспертов.

Полученные в каждой из категорий баллы суммировались, а те модели, которые получили самую высокую общую оценку, были названы «Лучшими автомобилями за свои деньги». Ниже представлены лидеры в своих классах только начавшегося автомобильного сезона 2023 года:

Среди легковых автомобилей:

Субкомпактный автомобиль – Kia Rio

Компактный автомобиль – Honda Civic

Среднеразмерный автомобиль – Kia K5

Гибридный автомобиль – Hyundai Elantra Hybrid

Электромобиль – Chevrolet Bolt

В категории SUV:

Субкомпакт – Hyundai Kona

Компакт – Mazda CX-5

2-рядный кроссовер – Hyundai Santa Fe

3-рядный кроссовер – Hyundai Palisade

Гибрид – Kia Sportage Hybrid

Электрокар – Chevrolet Bolt EUV

Минивэн – Honda Odyssey

В общем рейтинге больше всего призеров оказалось у марки Hyundai – 4. На втором месте расположилась Kia с тремя автомобилями с лучшим соотношением цены и качества. Третье место поделили между собой Chevrolet и Honda – по две модели в ТОП-е.