Названы лучшие автомобили 2023 года по соотношению цена-качество

Опубликован ежегодный рейтинг «Best Cars For The Money 2023» (лучшие автомобили за свои деньги), в котором эксперты «US News & World Report» определяют модели с лучшим соотношением цена/качество по итогам года, представленные на североамериканском рынке.
При оценке автомобиля авторами рейтинга учитывались как текущие цены на те или иные модели от официальных дилеров, так и средние данные по эксплуатационным затратам за пять лет (обслуживание, ремонт, топливо, страховка).
О качестве судили по спецификациям моделей, официальным рейтингам безопасности и надежности, результатам собственных испытаний «US News & World Report» и отзывам авторитетных экспертов.
Полученные в каждой из категорий баллы суммировались, а те модели, которые получили самую высокую общую оценку, были названы «Лучшими автомобилями за свои деньги». Ниже представлены лидеры в своих классах только начавшегося автомобильного сезона 2023 года:
Среди легковых автомобилей:
Субкомпактный автомобиль – Kia Rio
Компактный автомобиль – Honda Civic
Среднеразмерный автомобиль – Kia K5
Гибридный автомобиль – Hyundai Elantra Hybrid
Электромобиль – Chevrolet Bolt
В категории SUV:
Субкомпакт – Hyundai Kona
Компакт – Mazda CX-5
2-рядный кроссовер – Hyundai Santa Fe
3-рядный кроссовер – Hyundai Palisade
Гибрид – Kia Sportage Hybrid
Электрокар – Chevrolet Bolt EUV
Минивэн – Honda Odyssey
В общем рейтинге больше всего призеров оказалось у марки Hyundai – 4. На втором месте расположилась Kia с тремя автомобилями с лучшим соотношением цены и качества. Третье место поделили между собой Chevrolet и Honda – по две модели в ТОП-е.