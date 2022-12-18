Названы 7 самых поразительных автоновинок по итогам 2022 года 

2022 модельный год подарил миру множество интересных автоновинок. Были ли они электрическими или гибридными, бензиновыми или дизельными, эти автомобили продемонстрировали, что их производители по-прежнему находятся на вершине автомобильной пищевой цепочки. Издание Daily-Motor.Ru со ссылкой на «Hot-Cars» назвало 7 моделей, которые удивили своими технологиями, роскошью, качеством сборки и ценой.

Toyota GR Corolla

Этот хэтчбек пришелся американским журналистам по нраву благодаря своему 1,6-литровому мотору, заимствованному у Yaris, но с гораздо большей мощностью – 300 лошадиных сил. Это все еще меньше, чем у Mercedes A45S и Audi RS3, но достаточно для того, чтобы конкурировать с Honda Civic Type R и VW Golf R.

Toyota Supra МКПП

Toyota Supra является одной из самых популярных моделей в своем узконишевом сегменте. Название автомобиля было возрождено в 2020 году в результате сотрудничества Toyota и BMW, в котором «Супра» стала практически полноценной копией баварского родстера Z4, включая его безальтернативную автоматическую трансмиссию.

Поклонникам «Тойоты» автомобиль пришелся по вкусу, однако все они знали, что хитом без механической коробки передач автомобиль не станет. Поэтому японцы приняли решение изменить дизайн машины, а также добавить ей вариант с МКПП (если быть точнее коробка iMT), что изначально делать не собирались. И все сложилось архиудачно.

BMW 7-Series

Поклонники этой модели с выходом новой «семерки» разделились пополам. Некоторые беззаветно полюбили этот автомобиль, а другие начали страстно ненавидеть. Но если оставить в стороне его странный дизайн, то стоит обратить внимание на технологии 7-Series, по уровню которых автомобиль оказался как минимум на одном уровне или даже выше, чем S-Class.

Genesis G90

В этом корейском седане все сделано с оглядкой на те же S-Class, 7-Series и A8, но по более низкой цене. При этом, как ни странно, автомобиль ничуть не жертвует ради этого качеством сборки или дизайном.

G90 комплектуется только 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом в качестве двигателя, но тот доступен как в гибридном, так и в негибридном исполнении, выдавая мощность от 375 до 410 л.с. Достойная альтернатива большим «немцам».

Lucid Air

Этот электрокар по своей сути является Tesla Model S 2.0, поскольку его разработкой занимались бывшие сотрудники «Теслы». Как и во многих других компаниях, Lucid использовала в качестве основы для создания идеальной управляемости своей модели BMW M5 в кузове E39.

Результат оказался не совсем таким, как ожидалось, что все же очень близок к немецкому эталону. Вскоре компания выпустит новый Lucid Air Sapphire, который должен превзойти Model S Plaid в гонке на четверть мили на 0,2 секунды.

Rivian R1T

Еще один новый электрический пикап, который стремится к лидерству в своем сегменте. Автомобиль дебютировал в 2021 году, но появился только в 2022-м. Новинка Rivian призвана навязать конкуренцию Ford F-150, Chevy Silverado и RAM 1500. Четыре электродвигателя R1T развивают общую мощность в 835 лошадиных сил.

При этом у пикапа нет ни блокировки дифференциала, ни системы контроля движения на спуске, ни каких-либо других приспособлений для бездорожья. Вместо этого он использует каждый из своих четырех двигателей независимо для управления автомобилем, что, несомненно, является произведением инженерной мысли.

Cadillac Escalade-V

Первая и последняя модель Escalade с двигателем V и гигантский автомобиль, который поражает своими характеристиками. Под капотом внедорожника трудится 6,2-литровый V8 от Chevrolet Camaro ZL1, но с увеличенной производительностью до 682 лошадиных сил.

С места до первой «сотни» такой Escalade разгоняется всего за 4,4-секунды. Этот показатель можно назвать выдающимся, учитывая, что внедорожник весит от 2430 до 2850 кг.